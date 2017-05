‘Çocuklar Darüşşafaka’da kayıplarını şansa dönüştürüyor’

Türkiye’nin en köklü kurumlarından Darüşşafaka’nın sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’da ulaştığı öğrenci sayısı giderek artıyor. Kurumun bugün 70 ilden öğrencisi olmasında, toplumun desteğinin yanı sıra, “81 İlden 81 Öğrenci” projesinin de katkısı büyük. 28 Mayıs’ta yapılacak giriş sınavı öncesi, Darüşşafaka’nın işleyişini ve geleceğe dair hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’tan dinledik.

Bundan tam 154 yıl önce arkasına toplumun paylaşım gücünü alarak kuruldu Darüşşafaka. Bugüne kadar öğrencilerin kayıplarını kazanca çevirecek şekilde, yüzü geleceğe dönük bir eğitim modeli sundu. Amacı, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları tamamen ücretsiz olarak çağdaş eğitimin esaslarına göre okutmak. En temel misyonuysa, sadece akademik değil, değerler eğitimi ve entellektüel birikimi de yüksek gençler yetiştirmek. Bugün 70 farklı ilimizden 432’si kız, 521’i erkek olmak üzere 953 öğrencinin burslu ve yatılı eğitim almasını sağlıyor. Kurumun Türkiye İş Bankası ile 9 yıldır yürüttüğü Anadolu’da daha çok öğrenciye ulaşmasına vesile olan “81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle İstanbul dışından eğitim için gelen öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu sene 28 Mayıs’ta yapılacak giriş sınavına başvurular devam ederken, Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ile buluştuk. Uzun sohbetimizde, kurumun geçmişten bugüne yolculuğuna tanıklık ettik.

154 yıldır var olup gündelik hayattan eğitime kadar birçok alanda yansımaları görünen böyle köklü bir kurumun hayatta kalmasının temelleri neye dayanır?

Darüşşafaka’nın kuruluş misyonuyla felsefesinin, çizilen yol haritasının çok doğru olduğuna inanıyorum. Bu nedenle 154 yıldır ayakta. Çocuklarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin temellerinin atıldığı BM sözleşmesi hatta BM’nin bile var olmadığı bir dönemde; “Eğitim her çocuğun hakkıdır” düşüncesiyle başlamış. Sadece eğitimde fırsat eşitliği değil, iyi bir eğitimin önemi de kuruluş misyonunda yer almış. Burada iyi eğitimden kasıt, sadece akademik başarı değil; topluma karşı duyarlı ve sorumlu olabilme, ülkemize hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğuna inanabilme gibi tüm değerler bütününe sahip olmayı içeriyor. Bunun maddi ve manevi olarak gerçekleşebilmesinin temeline de toplumsal paylaşımı koyuyor, toplumun da bu felsefeye sahip çıkacağına inanıyor.

Bugünlere kadar arkasına toplumun desteğini ve bağışlarını alarak gelmiş bir kurum...

Darüşşafaka’nın kuruluşunda arkasına herhangi bir hazır güç değil; toplumsal güç konulmuş. “Eğitim modelini gerçekten fırsat eşitliğiyle veriyorsanız, buna toplum da sahip çıkar” demişler. Yok bunu koyamıyor, vazgeçiyorsanız toplum da sizi bırakır, bıraksın da zaten çünkü bizim amacımızdan şaşmışsınız demektir. Bazen “Acaba kurucular ne konuşuyorlardı, bugünleri düşünüyorlar mıydı?” gibi sorularla kendi zihnimde o günlere seyahat ediyorum. Onlar başlangıcında bu ucun nasıl olabileceğini kestirememiş olabilir ama bu uçtaki insan olarak geriye doğru seyahat ettiğimde, düşüncelerinin ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Bunu 154 yıldır Darüşşafaka’da yetişen insanlara bakınca da görmek mümkün. Elbette edebiyattan sanata, akademiden bilime burada yetişen çok önemli kişiler var ancak isimlerini bilmesek de bulundukları yere gelirken, bu ülkenin gelişmesinde, bu Cumhuriyet’in kurulmasında ne kadar önemli görevler edindiklerini biliyoruz.

‘DARÜŞŞAFAKALILIK RUHU HİÇ DEĞİŞMEZ!’

Darüşşafa mezunları, burada kazandıklarını yeni kuşaklara geri vermek üzere, kurumla nasıl bir ilişki kuruyor?

İçinde bulunulan döneme göre anlayışta değişiklikler olabilse de değişmeyen bir şey var ki o da Darüşşafakalılık ruhu! Bu ruh bu kapıdan çıktıktan sonra aynı ağırlıkta devam eder. Mezunların kendilerini kuruma borçlu hissetmeleri asla istenmez ama bu kalpten gelen bir sorumluluktur. Üniversitede okuyan öğrenciler, etüt derslerinde kardeşlerini ders çalıştırır, Anadolu’dan gelip velisi burada olmadığı için çarşı iznine çıkmayan öğrencilerimizle vakit geçirir, eğitimlerine katkıda bulunurlar. Mezunlarımız derneğimize üye olarak kendi iş alanlarında ihtiyaç duyulan herhangi bir konuda koşa koşa yardıma gelir, kendi bütçeleri doğrultusunda bağış yaparlar; bir Darüşşafakalı her zaman diğerinin arkasındadır.

Öğrenciler bu destekle hayata kaybederek başladıkları noktada;bunu kazanca çevirmek üzerine yol alıyorlar...

İnsanoğlunun en büyük ihtiyaçlarından biri yalnız olmadığını bilmek olsa gerek. “Biz Türkiye’nin en büyük ailesiyiz” deriz; yaşayan en yaşlı Darüşşafakalı ağabeyimizden en küçük öğrencimize kadar hepimiz bu ailenin parçasıyız. Hayatta en büyük kayıp, ebeveyn kaybıdır ama bundan sonra hayat bitmez, burada kayıplarını şansa dönüştürerek geleceğe umut bakıyorlar.

Bu yıl 28 Mayıs Pazar günü 21 ilde düzenlenecek giriş sınavlarının başvuruları, 22 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam ediyor.

‘81 İLDEN 81 ÖĞRENCİ PROJESİYLE ANADOLU’YA ULAŞILDI’

9. yılını geride bırakan Türkiye İş Bankası işbirliğiyle devam eden 81 İlden 81 Öğrenci gibi projelerle bilinirliğinizi artırıyorsunuz, hedefe ulaşmak mümkün oluyor mu?

Darüşşafaka bağışlarla yaşayabilen bir kurum ve kaynak üretebilmesi mümkün değil. 2008’de maddi bir darboğaza girildiği dönemde, tıpkı 1939’da yaşanan Erzincan depreminden sonra olduğu gibi, Türkiye İş Bankası aradığımız hızır olarak karşımıza çıktı. Darüşşafaka’nın tarafsız, hiçbir siyasi durumun içerisinde olmayıp amacı değişmeden devam eden bir kurum olduğuna inandı. Kaynak desteği verirken beraberinde daha çok ilden öğrenciye ulaşmaya, daha da fazla Türkiye okulu olmasına destek verdi. Bugüne kadar büyük merkezlerden ya da Darüşşafaka’dan haberdar olup küçük yerleşim yerlerine giden öğretmenlerin özendirmesiyle öğrenci kazanırken, bu projeyle Anadolu’ya daha kolay gitmeye başladık. Tanıtım gezileri yapıp yerel basın ile daha güçlü ilişkiler kurabildik. 29-30 ilde öğretmen ve yönetim kurulu üyeleri tanıtım yaptı, o illerdeki Milli Eğitim Müdürleri’nden destek istedi, sınav merkezlerinin sayısı arttı. Benim Darüşşafaka’da okuduğum dönemde 400’e yakın öğrencinin yüzde 45’i İstanbul dışından gelirken, şimdi Anadolu’dan gelen öğrenci rakamı yüzde 60’lara yaklaştı. Türkiye İş Bankası’nın tüm giderlerini üstlendiği öğrenci sayımız 565’e yükseldi.

‘Sait Faik’in Darüşşafaka ile organik bağı artıyor’

Darüşşafaka kurumuyla özdeşleşen bir organizasyon da Sait Fait Hikâye Armağanı...

Sait Faik günümüzde hâlâ güncelliğini koruyan, çağının ötesinde bir isim. 50’li yıllarda Darüşşafaka’da yapılan bir etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet ediyor. Sonrasında da kitaplarının tüm telif haklarının Darüşşafaka’ya bırakılmasını vasiyet ediyor. Vefatından sonra korunmak üzere bağışlanan Burgazada’daki evinin de müzeye dönüşmesiyle kurumla organik bağı artıyor. En zor dönemlerde bile bu yarışma gerçekleştirildi çünkü Darüşşafaka’nın varlığında çok önemli bir kelime vardır; o da “güven”dir. En zor zamanlarda bile verilen sözü korumak önemlidir ancak o zaman insanlar size destek olmaya devam eder. İş Bankası Kültür Yayınları ile yürüttüğümüz işbirliği hem Sait Faik’in okunmasına, yaşamasına neden oluyor hem de bu yarışmayla yeni yazarların tanınması sağlanıyor. Bir de ‘Hişt Hişt Sait Faik’ isimli liselerarası bir edebiyat yarışması düzenleniyor.

Böyle bir kurumda geleceğe dair heyecan ve hayaller de bitmez...

Her şeyden önce 1 senedir sürdürdüğümüz eğitimde dönüş projesi içindeyiz. Bu projenin amacı sadece akademik eğitim değil; sanattan spora okul sonrası kulüpler ve çalışmalarla da çocukları 21. yüzyıla hazırlamak. Darüşşafaka, kişinin akademik eğitiminin ve entellektüel birikiminin yerleştiği ortaokul, lise yıllarında var olan bir kurum. Dijital dönüşümlerin çağı olan 21. yüzyılda, eğitim modeli de öğretmenler de buna ayak uydurmalı. 7/24 burada yaşayan bir öğrenci için ailenin yapması gereken okul sonrası eğitim sorumluluğu da bizde. Eğitim saati bittikten sonra Darüşşafaka’da yeni bir yaşam başlar. Sanat ve sporun yanı sıra geleceğe yönelik konularda da örneğin uluslararası yeni eğitim modellerinin oyunla karışık uygulama yöntemleri, robot kulübü, maker kulübü gibi programlar devam ediyor. Son dönemde; 9 yıldır ABD’de düzenlenen FIRST Robotics Competition’a katılan Darüşşafa Robot Kulübü yarışmanın en büyük ödülünü kazandı ve uluslararası yarışmadan ödülle döndü. 21. yüzyıla hazırlanırken kazanılan tüm başarıların altında algoritmik düşünceye kavuşmaları yatıyor. Bunun dışında bir hayalimiz de daha fazla çocuğa ulaşmak; şu an kampus olanaklarımızla 120 çocuk alabiliyoruz. Hedefimiz hem İstanbul’da hem de Anadolu’da daha çok çocuğa ulaşabilmek, Türkiye’nin Darüşşafaka’ya ihtiyacı var...

‘Burası hayatın iki ucunda farklı bir dünya’

“10 senedir devam eden ‘Darüşşafaka Velilerini Arıyor’ programı ile 10 bin TL bağış yapan vatandaşımız 1 öğrencinin bir yıllık eğitimini karşılayıp velisi oluyor. Bu kolektif bir bağış modeli. Öğrencilere üniversite boyunca da başarı bursu verilirken, ilk kez 2 senedir bir bağışçımızın sağladığı fonla mezunumuz olmayan ama aynı koşullardaki 5 üniversite öğrencisine de burs veriyoruz. Bunlar işin eğitim tarafı, diğer tarafta da bağışçılarımızın yaşadığı rezidanslar var. Eğitim alan genç öğrencilerimizle onlar arasında seyahat ettiğimiz, hayatın iki ucundaki farklı bir dünya burası.”