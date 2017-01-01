2 BİN KİŞİLİK START-UP ORDUSU

TEKNOLOJİYE meraklı 5 arkadaşın kurduğu Garaj, mart ayı itibarıyla 2 bin kişiye ulaştı. Garaj, yazılım çalışmaları için Boğaziçi Üniversitesi’nden Murat Karademir’in 4 arkadaşıyla birlikte yaklaşık iki yıl önce yaratıldı. İlk yılını bir apartmanın giriş katında tamamlayan Garaj, aradan geçen zaman içinde girişim ekosistemine özel etkinlikler ve eğitimlerle kendinden sıkça söz ettiren bir oluşum haline geldi. Garaj’da yer almanın tek şartının fikir ve bilgi paylaşımında bulunmak olduğunu kaydeden Karademir, “5 kişi ile başladığımız Garaj’da, bugün 2 bin kişiyiz. Apple, HP, Google gibi teknoloji devleri garajlarda doğdu ve gelişti. Biz de, teknoloji ve yazılım konularına ilgili arkadaşlarımız ile bir araya gelerek kendi aramızda bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak ve birlikte çalışmak için kendi garajımızı oluşturduk” diye konuştu.

“İNTERNET KAFE SANIYORLARDI”

Garaj’ın ilk zamanlarında internet kafe sanıldığını belirten Karademir, “Girişimcisiyle, öğrencisiyle, yatırımcısıyla ve mentoruyla kendi içimizde bir ekosistem yarattık” dedi. Karademir, girişim dünyasının sosyal girişimi olduklarının altını çizerek, “Garaj, kapısı herkese açık ve ücretsiz olarak hayata geçti, bu anlayışı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. İş Bankası ve İyzico’nun desteklediği Garaj’ın, girişim ekosisteminin ve teknoloji üretmek isteyenlerin buluşma noktası olduğunu kaydeden Karademir, “Düzenlediğimiz etkinliklerde, girişimcilerden oluşan bir topluluk buluşma fırsatı elde ediyor. Tüm ekosistemi buluşturarak işbirliklerini artırmayı ve girişimlerin büyümesine yardımcı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Garaj’ın İTÜ’de düzenlediği start-up konferansı Crowd-up’a, 750 kişi katıldı ve sosyal medyadan etkinliğe 400 bin kişi erişti. 2016’da ise Crowd-up’a 600 kişi katılırken, sosyal medyadan 150 bin erişim sağlanmıştı.

ÜNİVERSİTEDE OLMAYAN EĞİTİMİ ÜCRETSİZ VERİYOR

2018’de Ankara başta olmak üzere Anadolu’ya açılmayı planladıklarını aktaran Garaj’ın ortağı Ahmet Utku Yavuz, “Google’ın hızlandırma programının Türkiye’deki ortağı olduk. Verdiğimiz ücretsiz eğitimler ile girişimlerin gelişimine ve ülkemizdeki teknoloji üretiminin artmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Üniversitelerde olmayan eğitimleri ücretsiz veriyoruz” dedi. Garaj’dan çıkıp büyüyen girişimlerin kendilerini desteklediklerini kaydeden Yavuz, “Garajımızdan çıkan ve başarılı olan girişimciler, eğitimlerimize ve etkinliklerimize destek veriyor ve içimizden yeni girişimler çıkmasına yardımcı oluyor. Teknoloji ihracatı yapacak şirketler ve oluşumlar böyle işbirliklerinden çıkabilir” dedi.

‘Şirketlerin desteği artsın’ Yavuz, “Ar-Ge bütçesinden start-up’lara kaynak ayıran şirket sayısı artmalı. Start-up’lar şirketlerin ihtiyaçlarına daha kolay cevap verebilirler” dedi.

‘YAZILIM ÜNİVERSİTESİ KURABİLİRİZ’

Garaj’ın bir yazılım üniversitesine dönüşebileceğini aktaran Yavuz, “Dünyada, öğrenci hareketi olarak başlayıp, girişimlere hızlandırma programı sunan ve kurumsal şirketlere danışmanlık hizmeti veren oluşumlar mevcut. Biz de bu örnekleri bünyemizden çıkarabiliz” dedi. Yavuz, Garaj’ın önümüzdeki ilk etkinliğinin 20 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek ‘Start-up Carnival’ olduğunu da sözlerine ekledi.