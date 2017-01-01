KLASİK MÜZİĞİN ‘PARLAYAN YILDIZLARI’

İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızlar”ı yarın ödül heyecanı yaşayacak. Genç yaşta aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun direktörlüğü döneminde başlayan ‘Parlayan Yıldızlar’ projesi; ülkemizdeki yetenekli genç sanatçılara sanat hayatlarına attıkları ilk adımda sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen bir konser serisi. Soylu’nun vefatının ardından ailesinin, onun ismini gönül verdiği sanat dünyasında yaşatmak arzusuyla üstlendiği ödül ise 2014’ten bu yana her sene en başarılı Parlayan Yıldız’a veriliyor. Geçen yıllarda seri kapsamında 6 Parlayan Yıldız konser verirken artan ilgiyle geçen yıl bu sayı 12’ye yükseldi. Klasik müziğin gençler arasında yaygınlaşmasına da vesile olan konser serisi, genç sanatçıların fark edilmelerini sağlıyor. Parlayan Yıldızlar serisine katılan sanatçılar hem yurtiçi hem yurtdışındaki yarışmalarda başarı kazanıp organizasyonlardan çağrılıyor; değerli hocaların sınıflarına kabul alıyor. Bu yıl Meriç Soylu Ödülü için finale kalan isimler Umut Sağlam, Gamze Erengönül, Batı Aktaş, İdil Bursa, Yiğit Karataş, Ezgi Su Apaydın, Bade Daştan ve Selen Aydoğan’la birlikte serinin tüm Parlayan Yıldızları’nı yakından tanıyalım...

BU İSİMLERİ DAHA SIK DUYMAYA HAZIR OLUN!

Keman sanatçısı Bade Daştan, 2007 Ankara’da doğumlu. 2012’de Bilkent Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’na Keman Sanat Dalı öğrencisi olarak girdi. Bulgaristan’da Mintcho Mintchev tarafından düzenlenen ustalık sınıfına kabul edilerek, buradaki konserlerde sahne aldı. 9. Uluslararası Concours Grumiaux Keman Yarışması’nda birinci oldu.

18 yaşındaki Batı Aktaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda aldığı eğitime Fransa’da Michel Lethiec ve Isaac Rodriguez ile çalışarak devam etti. Bulgaristan’da Genç Virtüözler ve İtalya’da Uluslararası Klarnet Yarışması Ciro Scarponi yarışmalarına katıldı.

1998 doğumlu viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam, eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başlayıp İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Peter Bruns, Maria Kliegel, Johannes Moser gibi isimlerle oda müziği ve solo olmak üzere çalışmalar yapan Sağlam, Bulgaristan’da gerçekleştirilen Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması’nda ikincilik, İtalya’da gerçekleştirilen Genç Virtüözler Yarışması’nda ise birincilik ödülü kazandı.

15 yaşındaki keman sanatçısı Selen Aydoğan eğitimine 2008’de Kazakistan’ın Almatı şehrinde Sergey Sergiyeviç Prokofyev Müzik Okulu’nda yarı zamanlı keman öğrencisi olarak başladı. 2011’de Kazakistan 45. Caz Müzik Festivali kapsamındaki müzik yarışmasında genç kemancılar kategorisinde Almatı birinciliği ve Kazakistan ikinciliği dereceleri aldı. Geçen yıl, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na katıldı.

1994 doğumlu Yiğit Karataş, keman çalışmalarına Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 2006’da Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın seçmelerini kazandı. 2008’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak çalışmalarına Veniamin Warshavsky ile devam etti. 2013’te, Uluslararası Marsyas Keman Yarışması’nda ikinci oldu. Eylül 2015’te New York’taki Alexander Markov’un solist olduğu konserde orkestrada başkemancı olarak yer aldı. Karataş, en son 1. Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması’nda birinci oldu.

Keman eğitimine Veniamin Warshavsky ile başlayan Gamze Erengönül, 2007’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’na girdi ve 2009’da Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na geçti. Burada üç sınıf atlayan Erengönül, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Keman Yarışması’nda birincilik ve jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Viyolonsel sanatçısı İdil Bursa, 2004 doğumlu. 2010’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’na kabul edilerek viyolonsel eğitimine Artur Rahmatulla ile başladı.

Şölen Dikener, Christoph Henkel, Laszlo Fenyö, Istvan Vardai, JeanGuihen Queyras, Indira Rahmatulla gibi hocalarla çalıştı. Fazıl Say’ın Nâzım Oratoryosu’nda çocuk solist olarak görev aldı. Geçen yıl Hırvatistan’da düzenlenen 11. Antonio Janigro Çello Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödülü aldı.

1997 doğumlu keman sanatçısı Ezgi Su Apaydın, 6 yaşında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı. Ardından Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’na kabul edildi. Emil Kamilarov Uluslararası Genç Keman Virtüözleri yarışmasında ikinci oldu. 7. Uluslararası Bravo! Genç Kemancılar Yarışması’nda, birincilik ödülünü aldı.

15 Mayıs Pazartesi akşamı 20.30’da Milli Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleşecek törende finale kalan sanatçılar ödül alacak.

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SERİ KAPSAMINDA SAHNEDE YILDIZLAŞTILAR

Parlayan Yıldızlar serisi kapsamında yetenekleriyle konuşulan diğer genç sanatçılar:

Müziğe Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde açılan keman kursuyla başlayıp Stanislaw Skoczynski, Marta Klimasara ve Emmanuel Sejourne ile ustalık sınıfı dersleriyle devam eden perküsyon sanatçısı Elif Atamer.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’ndan TGFO Oda Orkestrası’na birçok orkestrayla sahne alan keman sanatçısı Asaf Öksüz.

I. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması ve Belçika Uluslararası Grimaux Keman Yarışması’nda üçüncülükten Romanya Remember Enescu Uluslararası Keman Yarışması’nda birincilik ödülüne pek çok başarı kazanan keman sanatçısı Muhammedjan Sharipov.

Katıldığı ustalık sınıflarının ardından 16. Edirne Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması’nda üçüncülük, Bulgaristan’da düzenlenen 18. Uluslararası Dobrich Genç Müzisyenler Viyolonsel Yarışması’nda ise ikincilik alan viyolonsel sanatçısı Selin Nardemir...

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