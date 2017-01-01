Büyükyalı’da ev sahibi olmak isteyenlere gün doğdu!

Büyükyalı Gün Kapı Etabı’nda evler 746 bin liradan başlayan fiyatlarla satışta

İstanbul’un yeni “deniz semti” Büyükyalı’nın Gün Kapı etabı, yoğun talep üzerine, planlanan tarihten önce satışa sunuldu. Son 7 ayda yaklaşık yüzde 30’u satılan Büyükyalı’nın, Gün Kapı etabındaki sınırlı sayıda 1+1 ve 2+1 daire, lansmana özel yüzde 8’lik indirimle, KDV dahil 746 bin liradan başlıyor.

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat’ın, Kazlıçeşme sahil yolunda hayata geçirdiği yeni deniz semti Büyükyalı, 1+1 ve 2+1 ünitelerden oluşan Gün Kapı etabını, yoğun talep üzerine, planlanan tarihten önce satışa sundu. Büyükyalı’nın “üstün kalite” ve “iyi yaşam” anlayışıyla hayata geçirilen ve başlangıç fiyatlarıyla önemli bir yatırım potansiyeli taşıyan Gün Kapı etabında, farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor.

Gün Kapı etabı lansmanına özel, yüzde 8 indirim

Büyükyalı’da sunulan mevcut ödeme koşullarına ek, Gün Kapı etabı lansmanına özel, Ramazan ayının sonuna kadar geçerli olacak yüzde 8’lik indirim sunuluyor. Sınırlı sayıda ünitenin satışa çıkarıldığı Gün Kapı etabı, 746 bin liradan başlayan fiyatları ve eşsiz yatırım fırsatlarıyla, “iyi yaşam”ın kapılarını aralamak isteyenleri Büyükyalı’ya bekliyor.

Gün Kapı Evleri farklı yaşam tarzlarına, doğru çözümler sunuyor

Gün Kapı etabı, 24 ve 137 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 üniteleriyle, yeni bir hayat kuran genç çiftlerden doğru zamanda kârlı bir yatırım yapmayı planlayanlara, yaşadığı ortamın daha güvenli ve sosyal olanaklarla zenginleşmiş olmasını bekleyenlerden ailesine yakın olmak isteyenlere kadar, farklı yaşam tarzlarına yönelik alternatif çözümler sunuyor. Gün Kapı aynı zamanda, esnek çalışma koşullarına sahip, günlük işlerini Büyükyalı’nın sunduğu konfor içerisinde, ev rahatlığında sürdürmek isteyenler için de önemli bir fırsat sunuyor.

Zeytinburnu sahil bandı, 5 yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde değerlenecek

Bağımsız araştırma şirketleri EPOS ve REIDIN tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre, 5 yıl içerisinde Zeytinburnu sahil bandında yüzde 100’ün üzerinde değer artışı gerçekleşmesi bekleniyor . Zeytinburnu sahil bandında Emlak Konut GYO güvencesindeki tek proje olan Büyükyalı; Gün Kapı etabıyla İstanbul’un her geçen gün değerlenen bölgesinde, karlı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Alternatifleri gezin, inceleyin, kıyaslayın, farkı göreceksiniz

Bir semt kurma iddiasıyla yola çıkan Büyükyalı’nın, 4 mahallesinde farklı ihtiyaç ve bütçelere yönelik birçok alternatif bulunuyor. Metrekare fiyatları da her etaba göre farklılık gösteriyor.

Zeytinburnu sahil bandında 25-30 bin lira seviyelerinde olan metrekare fiyatı, iç kesimlerde 10-12 bin TL seviyelerinde seyrediyor. Büyükyalı Gün Kapı etabındaki evler ise 10.000 TL’den başlayan m2 birim fiyatı ve 746 bin TL’den başlayan daire fiyatları ile şehrin çok daha içerisindeki projelere göre, kârlı bir satın alma imkânı sunuyor. Gün Kapı etabı, konumu, denizle ilişkisi ve “iyi yaşam” anlayışıyla, emsallerine göre en uygun yatırım alternatifi olarak öne çıkıyor.

Deniz ulaşımı günlük hayatın bir parçası olacak

Büyükyalı, deniz semti olmasının avantajını sadece manzarasıyla değil, deniz ulaşımını günlük hayatın bir parçası haline getirerek de sunuyor. Özel marinası ve deniz limuzinleriyle istediğiniz yere istediğiniz zaman hızlı ve kolay ulaşma imkânı sunan Büyükyalı, İstanbul trafiği sorun olmaktan çıkarıyor.

Avrasya Tüneli’ne en yakın proje

İstanbul’un; kara, deniz, raylı sistem tüm ulaşım akslarının merkezinde yer alan Büyükyalı, ulaşım alternatiflerine Avrasya Tüneli’ni de eklerken, tünele en yakın konumdaki proje olmasıyla dikkat çekiyor. Gün Kapı Evleri sakinleri, trafikte zaman kaybetmeme lüksünü yaşıyor.

Tarihi yapılar Büyükyalı’da yeniden hayat buluyor

Büyükyalı’nın üzerinde yükseldiği arazide yer alan tarihi yapılar restore edilerek, sosyal yaşam alanı olarak Büyükyalı sakinlerinin hizmetine sunuluyor. 100 yıldır kamuoyunun kullanımına kapalı olan tarihi yapılar, 500 kişilik tiyatro salonu, 600 kişilik 6 salonlu sinema ve sergi salonları, kültür merkezi, olarak, günlük hayatın bir parçası haline getiriliyor. Büyükyalı’da ayrıca, sağlık konseptli gıda marketlerinden organik pazara, çocukları doğayla buluşturacak atölyelerden spor alanlarına, çiçekçiden seçkin restoranlara kadar çok geniş bir yelpazede, içinden çıkmak istemeyeceğiniz yeni yaşam alanları yer alıyor.

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