Sur Yapı Topkapı Evleri Satışta

Sur Yapı, 2017 yılında Tempo City, Excellence Koşuyolu, Yeşilmavi ve Semt Bahçekent projelerinden sonra yılın beşinci projesi Topkapı Evleri’ni satışa sundu.

İstanbul’un Hayata Açılan Kapısı;

Sur Yapı Topkapı Evleri

Çeyrek asırdır markalı konut projeleri, ofisler, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler ve enerji santralleri üreten Sur Yapı, 2017 yılının beşinci projesini satışa sunuyor. Topkapı’nın en değerli bölgesinde 300 milyon TL yatırım değeri ile yükselecek projenin adı; Topkapı Evleri… 57.500 m² inşaat alanı bulunan projede 224 konut ve 29 ticari alan yer alıyor. Şehrin ve ticari hayatın merkezinde bulunan projede Sur Yapı lansmana özel peşin fiyatına 0 peşinat ile 60 ay faizsiz ödeme imkanı sunuyor.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Yapı, Topkapı’da 300 milyon TL yatırım değeriyle yeni bir projenin yapımına başlıyor. 57.500 m² toplam inşaat alanına sahip Topkapı Evleri projesinde 224 adet konut ve 29 adet ticari alan yer alıyor. “İstanbul’un Hayata Açılan Kapısı” sloganıyla satışa sunulan Topkapı Evleri, avlu ve iç bahçe konsepti, az katlı mimarisi, avantajlı lokasyonu, 29 dükkanın yer aldığı alışveriş caddesi, toplu taşımaya yakınlığı, peyzajı, sosyal donatıları ile ayrıcalıklı bir yaşam vaat ediyor.

Topkapı Evleri projesi için heyecanlı olduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas “Topkapı hepinizin de bildiği gibi İstanbul’un 5. kapısı olarak adlandırılan ve Osmanlı zamanından bu yana İstanbul’un en önemli merkezlerinden bir tanesi… Geçmişten bu yana ticaretin kalbi olan Topkapı son yıllarda geliştirilen çok sayıda markalı konut projesiyle de ön plana çıkıyor… Bir yandan da bölgedeki nitelikli konut ihtiyacı halen devam ediyor. İlçede artan otel, AVM ve ofis projesi yatırımları, bölgeye ulaşımın kolay olması, kamu yatırımları gibi etkenler de Topkapı’ya olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Topkapı’da Sur Yapı olarak geçmişte üzerinde fabrika olan iki araziyi birleştirip, kentsel dönüşüm sürecinden geçirerek projemizi satış ve inşasına hazır hale getirdik. 224 adet konut içinde 1+1 44 adet, 2+1 73 adet, 3+1 80 adet, 4+1 ise 27 adet bulunuyor. Ayrıca 29 adet ticari alanın bulunduğu projemiz az katlı mimariye ve geniş yeşil alanlara sahip… E5 otoyoluna, Atatürk Havaalanı’na, metrobüse, Marmaray’a ve Davutpaşa Metro istasyonuna yakın konumda bulunan projemiz ayrıca Koç Üniversitesi Hastanesi’nin de yanı başında yer alıyor” dedi.

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