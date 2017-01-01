‘Aynen Öyle’ kampanyasında Sur Yapı, sıfır peşinat ve sıfır faiz ile 14 projesinde ev sahibi yapıyor

Yılın Süper Star Kampanyası yine Sur Yapı’dan! ‘‘Aynen Öyle’’

Sektörde öncü projelere imza atan Sur Yapı, Yılın Süper Star Kampanyası ile ev almak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. Sıfır faiz ve sıfır peşinat imkanıyla "Aynen Öyle" kampanyası iki şehirde 11 ilçede yer alan 14 Sur Yapı projesinde geçerli ve 500 ev ile sınırlı… Sur Yapı konut kampanyası Sancaktepe’de Lavender, Sultanbeyli’de İlkbahar 1-2 ve Gölbahçe Evleri, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Koşuyolu’nda Excellence, Maltepe’de Yeşilmavi, Eyüp’te Axis Ofis, Ispartakule’de Bahçeyaka, Güneşli’de Mirage Rezidans, Kağıthane’de Tempo City, Topkapı Evleri ve Bursa Nilüfer’de Marka Rezidans projelerini kapsıyor.

Sur Yapı’dan 0 Peşinat, 60 Ay 0 Faiz ve 120 Ay 0,45 Vade Fırsatı!

Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Yapı, ‘Aynen Öyle’ isimli kaçırılmayacak yeni bir kampanyaya başlıyor. Sur Yapı, kampanya kapsamında sıfır peşinat ve sıfır faiz ile yatırım yapmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. Kampanya kapsamında ayrıca 120 ay 0,45 vade imkanı da sunuyor.

14 Sur Yapı Projesi Kampanya Kapsamında!

Kampanya kapsamında Sancaktepe’de Lavender, Sultanbeyli’de İlkbahar 1-2 ve Gölbahçe Evleri, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Koşuyolu’nda Excellence, Maltepe’de Yeşilmavi, Eyüp’te Axis Ofis, Ispartakule’de Bahçeyaka, Güneşli’de Mirage Rezidans, Kâğıthane’de Tempo City, Topkapı Evleri ve Bursa Nilüfer’de Marka Rezidans projeleri yer alıyor.

Sur Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener; “Yılbaşından bu yana hem projelerimize hem de kampanyalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sur Yapı olarak, hareketli, büyük fırsatlar sunan ve topluma pozitif mesajlar veren cazip kampanyalar yapıyoruz. Yeni kampanyamız ‘‘Aynen Öyle’’ yi hazırlarken de yılın süper star kampanyası iddiası ile yola çıktık. 14 projemizde 500 konutla sınırlı olacak kampanyamızda faizi ve peşinatı sıfırladık. İstanbul’un 11 ilçesinde ve Bursa’da olmak üzere farklı gelir guruplarındaki konut alıcılarının ve yatırımcılarının bütçelerine uygun geniş yelpazede projelerimiz bulunuyor. Böylelikle birbirinden farklı konseptli ve hikayesi olan konut ve ofis projelerini kampanya kapsamında sunuyoruz. Artan inşaat maliyetleri nedeniyle gayrimenkul sektöründe önümüzdeki dönemde fiyat artışının gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyat artışlarından önce konut alıcıları için ‘Aynen Öyle’ kampanyamızın büyük fırsat oluşturacağını düşünüyoruz. Konut ve ofis projelerimizi kapsayan bu kampanya kapsamında yatırımcılar tasarruflarına dokunmadan üstelik faiz ödemeden konut veya ofis sahibi olacaklar. Ayrıca bu büyük kampanyanın markalı konut sektörünün dinamizmini artıracağını düşünüyoruz” dedi.