BANKADAN ‘MELEK’ DEĞİL DESTEK ÇIKAR

İŞ Bankası Dijital Bankacılık İnovasyon Birim Müdürü Ceren Sayar, bankaların temel fonksiyonlarından birinin işletmeleri finanse etmek olduğunu kaydetti. Sayar, girişimlerin yaşam döngüleri ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu gözlemlediklerini ifade ederek “Girişimlerin, olgun bir nakit akışları ve finansal geçmişleri henüz yokken fonlama ihtiyaçları olabiliyor. Bu nedenle değerlendirme süreçlerini farklı unsurlar göz önüne alarak yürütmek gerekiyor. Sadece fonlama açısından değil, diğer bankacılık ürünleri açısından da girişimlere yönelik olarak ürünlerimizi özelleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Sayar, melek yatırıcımların misyonunun bankaların fonlama fonsiyonundan farklı olduğunu aktararak “Bankaların melek yatırımcılık pozisyonuna geçmesi şu an için mümkün değil. Paylaşım ekonomisi içerisinde ikisinin bir arada yaşamaya devam etmesi, ekosistem için en iyisi olur” diye konuştu.

Kuzey Amerika ve Avrupa’da görülen yüksek tutarlı çıkışların ve satın almaların Türkiye’de henüz çok sık görülmediğini ifade eden Sayar, “Yüksek tutarlı satın almaların artması, girişimleri yatırım aracı olarak daha çekici bir alternatif haline getirecektir. Bu durum, girişimcilik ekosisteminin gelişmesinin önündeki en önemli yoldur” görüşünü paylaştı.

İş Bankası, dijital dönüşümünü desteklemek için 2016 yılında dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde MaxiTech şirketini kurdu.

‘BİRE BİR TEMAS SAĞLIYORUZ’

İş Bankası’nın girişimlere yönelik destek çalışmalarını aktaran Sayar, “Kolektif House bünyesinde çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Silikon Vadisi’nde MaxiTech firmamız ile sağladığımız lokasyon avantajı ile yeni girişimlerle bire bir temas sağlıyoruz. Fintech’ler başta olmak üzere birçok girişime mentorluk ve geniş müşteri ağına erişim imkânlarını sunuyoruz” dedi.

‘YASAL DÜZENLEMELER REKABET ORTAMINI DEĞIŞTIRIYOR’

Ceren Sayar, finans ve bankacılık sektöründeki oyuncuların, teknolojinin hızına yetişmek ve müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak inovatif çözümler üretmek zorunda olduğunu hatırlattı. Bankalar ile birlikte startup’ların da önemli bir rol üstlendiğini belirten Sayar, “Yasal düzenlemeler rekabet ortamını değiştiriyor ve “aracısızlaştırma” (disintermediation) kavramı gündeme geliyor. Fintech’ler yenilikçi, müşterilerin hayatını kolaylaştıran ve kişiselleşmiş çözümlerle bankacılık sektöründe “dijital devrime” yol açarak, finans sektöründe alternatif hizmetlerle öne çıkabiliyor” dedi.