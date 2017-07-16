LYS Tercih Robotu için tıklayın...

BAŞARISININ KARŞILIĞINI ALMAYI YEDİTEPELİ BİLİR!

Hiçbir başarısının karşılıksız kalmayacağını bilen her Yeditepeli, 3460 genel kontenjan içerisinden 2610 öğrencinin %100, %50 ve %25 eğitim bursuyla başarısının karşılığını almanın önemini zaten bilir. Biz istiyoruz ki siz de öğrenin. Eğitim, yurt, spor salonu, yüzme havuzu ve yemek bursunun yanı sıra her ay verilen ek burstan faydalanarak siz de başarınızı ödüllendirin.

1143 kişilik akademik kadrosu, 44 öğrenci kulübü, 24 spor takımı, geniş kariyer fırsatları, dünya çapında bilimsel başarıları ve 736 Erasmus anlaşmasının yanında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde sunulan özel sağlık hizmetleriyle sen de büyük Yeditepe Üniversitesi ailesinin bir ferdi olabilirsin.

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