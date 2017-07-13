Yaz ortasında “kış gelecek” mi?

Ahlak ve doğruluk ile intikam arasında gidip gelen Starklar…

İktidar hırsları hiç eksilmeyen Lannisterler…

Ejderhaları ve sağ kolu Tyrion Lannister ile taht oyununu değiştirmeye aday Daenerys “Khalessi” Targaryen…

Ve Duvar‘ın hemen ardında Westeros’u bekleyen büyük tehlike; Ölümsüz’ Buz Adamlar…

İlk 6 sezonunda dünyanın dört bir yanında 100 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan fantastik dizi Game of Thrones’un tüm dünyada merakla beklenen 7. Sezonu 17 Temmuz Pazartesi’den itibaren #WinterIsHere (Kış burada) sloganıyla yayınlanacak.

Dizinin son yayınlanan fragmanı hanedanlar arasındaki mücadelenin epey kızışacağına ilişkin birçok ipucu barındırıyor ama izleyicilerin her sezonda bol sürprizlerle karşılaştığını da unutmamak gerek :)

7 bölüm sürecek bu sezonun ardından 2018'de yayınlanacak 6 bölümlük final sezonuyla ekranlara veda edecek olan Game of Thrones dizisi, Digitürk platformunda beIN CONNECT üzerinden Amerika ile aynı anda veya her pazartesi 22:00'da beIN Series Sci-Fi HD kanalından izlenebilir.

Dizinin geçmiş tüm sezon ve bölümleri, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler de, Türkçe dublaj ve Türkçe/İngilizce altyazı seçenekleriyle beIN CONNECT’ten ücretsiz izleyebilirler.