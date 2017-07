Game of Thrones'ta Taht Savaşları sezonu başlıyor!

“Bazı insanlar doğru ailede doğacak kadar şanslı oluyorlar. Diğerleri kendi kaderini çizmek durumunda.”



Dizinin en kilit karakterlerinden Petyr Baelish Littlefinger’ın kendini tarif etmeye çalışırken söylediği bu sözler, aslında 6 sezonu çekilen ve yedincisi için artık saatleri saydığımız hikayenin tüm kaderini anlatıyor. Bastard olarak nitelendirilen Jon Snow, 7 Krallığa hükmedecek kişi olarak tahta doğru yelken açan Daenerys Targaryen, bir Lannister olarak doğmasına rağmen en büyük ihanetleri ailesinden gören ve sonunda evine Khaleesi’nin yanında savaşarak dönmeye hazırlanan Tyrion Lannister, Kral Muhafızı ve Kışyarı Lordu’nun çocukları olarak doğan fakat çocukluklarını büyük mücadelelerle geçiren Arya, Sansa, Brandon Stark kardeşler, Bolton Hanesi’nin bastard’ı Ramsay…

Şimdi bu isimlerden bazıları, 17 Temmuz 2017’de izleyicileriyle yeniden buluşacak olan 7. Sezona damga vuracak karakterler olacak.

Şimdi gelelim 6. Sezonun mıh gibi çaktığı ve son 1 yıldır yayına girmesini beklerken aklımızı tırmalayan, 7. Sezonda cevap bulması gereken soru işaretlerine.



BİR LITTLEFINGER SENARYOSU YİNE Mİ İŞLEYECEK: JON VE SANSA KARŞI KARŞIYA MI GELECEK?

Kuzey’deki Kral olarak Kuzey haneleri tarafından selamlanan Jon Snow’un bir Stark olmadığının ortaya çıkması sonrasında üç senaryo var. Özellikle son sahnelerden birinde Sansa ve Baelish’in göz göze geldikleri an kafaların karışmasına neden olan andı.

Birinci senaryo, Baelish’in Sansa’ya söyledikleri, Sansa’nın aklını çeldi ve Stark olmayan birinin tahta hükmetmeye başlayacak olması Sansa’yı rahatsız etmeye başladı.



İkinci, Sansa Baelish’in göz koyduğunu bildiğimiz Demir Taht için Jon Snow’a zarar vermesinden korkmaya başladı. Bu da çok ilginç başka bir senaryoyu beraberinde getiriyor. Artık bir Stark olmadığına göre aynı kan bağına sahip olmayan Jon Snow ile Sansa Stark arasında bir duygulam yakınlaşma mı başlayacak? Burada kesin olan Baelish’in onbinlerce askeri yeni sezonun en önemli istatistiklerinden biri olacak.

İşte yedinci sezonun belki de ilk bölümlerinde cevap bulacak sorulardan biri bu.



JON VE DAENERYS’İN YOLLARI NE ZAMAN KESİŞECEK?

Biri Kuzey’deki Kral, diğeri 7. Krallığın Varisi. Dizinin en önemli iki karakterinin bir yerde bir araya gelmesi gerekiyor. Kritik ve yedinci sezonun bizce hemen başlarında cevaplanması gereken soru da bu. Khaleesi ve Jon, ne zaman karşılaşacak, Cersei’nin ordularına karşı birlikte mi savaşacak?

Akla gelen senaryo da şu: Acaba tarih tekerrür mü edecek ve Kuzey’in Kralı Jon, Ned Stark gibi bu defa Deanarys’in oturacağı Demir Taht’ın muhafızı mı olacak?

Yoksa Lannister’ların yoldan çekilmesi sonrası bu defa Kuzey ve Güney savaşı mı başlayacak? Çünkü artık neredeyse biliyoruz ki, Jon da Stark kanı değil ve bir Targaryen kanı taşıyor. Targaryen hanesinde ise kural erkek olan varisin kadın olan varisten önde olduğu yönünde. Bu durumda işler oldukça kızışacak gibi görünüyor.

Ak Gezenler’in Duvar’ın sınırlarına çok yaklaştığını biliyoruz. Peki Duvar direnecek mi? Yoksa yıkılacak mı? 7 Krallığın karşı karşıya olduğu tehlikeye karşı yine Kuzey haneleri Duvar’ın arkasını omuzlayan güç mü olacak?Bu arada Jon’un, Kuzey’in Kralı olarak anılmasının ardından güçlerinin neredeyse altıda beşinin ölmüş olması sonrasında artık evlerine dönmek isteyen diğer Kuzey hanelerine söylediği şu ima da bu merakı artırdı: Asıl savaş yeni başlıyor ve gerçek düşman fırtınayı yanında getiriyor.Gerçek düşman Duvar’ın arkasındaki Kral mı? Peki yanında getirdiği fırtına ne?Geçmiş sezonda Brienne kafasına taşla vurduktan sonra ağır yaralanan ve yol arkadaşı Arya tarafından ölüme terk edilen Sandor Clegane nam-ı diğer Tazı, ölmedi. Son olarak yolu Sancaksız Kardeşlik ile kesişen ve liderleri Beric Dondarrion tarafından onlarla savaşmaya davet edilen Tazı’nın henüz kapanmamış defterleri var. Arya aslında Braavos’ta Waif’e Tazı’yı istemeden ölüme terk ettiğini itiraf etmişti. Bakalım taraflar arasında nasıl bir barış olacak? Yeni sezondan sızan kareler ve fragmanlarda Tazı’nın karlarla kaplı değil, oldukça güneşli bir yerde görünüyor olması da Tazı’nın tekrar Güney’e geri döndüğü sorusunu oluşturdu.

Ve elbette en önemli soru, intikam listesini birer birer sadeleştiren Arya’nın sıradaki hedefi kim olacak ve bu listenin geri kalan kısmını hangi yolla temizleyecek? Artık Kışyarı’na dönmeye çalıştığı ortada olan Arya, bunu Jon’un yanında mı yapacak?“Eğer taht oyunu oynuyorsan ya kazanır ya ölürsün. Hiçbir orta yolu yoktur.”Cersei Lannister’ın Ned Stark’a ölümü için kurduğu tezgahtan biraz önce söylediği bu sözler, hem diziye ismini verirken hem de aynı yolda ölecek yüzlerce karakteri de işaret eden sözler oldu. Bu karakterlerden bazılarını çok özledik, bazıları için ise yüreğimizin yağları eridi.Sahi kimler geldi kimler geçti bu diziden?

GAME OF THRONES'UN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREN 9 OLAY

NED STARK'IN ÖLÜMÜ

Game of Thrones izleyicilerinin nasıl bir diziyle karşı karşıya olduklarını en iyi anladıkları sahnelerden biriydi Ned Stark'ın ölümü. Kuzey'in Efendisi Ned Stark'ın ölümüyle, Game of Thrones'un sürprizlerle dolu olduğunu çok iyi bir şekilde anladık. Kralın Eli Ned Stark'ın idam edilmesiyle birlikte, Kral I. Joffrey'nin ne denli zalim bir karakter olacağını da görmüş olduk.

Game of Thrones izleyicilerinin nasıl bir diziyle karşı karşıya olduklarını en iyi anladıkları sahnelerden biriydi Ned Stark'ın ölümü. Kuzey'in Efendisi Ned Stark'ın ölümüyle, Game of Thrones'un sürprizlerle dolu olduğunu çok iyi bir şekilde anladık. Kralın Eli Ned Stark'ın idam edilmesiyle birlikte, Kral I. Joffrey'nin ne denli zalim bir karakter olacağını da görmüş olduk.

ROBB STARK'IN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ

Babası Ned Stark'ın ölümünden sonra Robb Stark için "Kral Kral!" tezahüratları yükselmiş ve Kuzey'in Kralı olmuştu. Kuzey'deki toplulukların desteğini alıp muharebelerde başarılı oldu ve araya bir de aşk sıkıştırdı. Fakat yersiz evliliği, önceden verilmiş bir evlilik sözünün ölüm fermanı olmasına neden oldu. Kuzey'in Kralı Robb Stark, aşk uğruna kendisinin yanı sıra hem karısının hem annesinin ölümüne yol açtı. Bu durum sahipsiz kalan Kuzey'i, psikopatların şahı Ramsey'nin avcuna bıraktı.

Babası Ned Stark'ın ölümünden sonra Robb Stark için "Kral Kral!" tezahüratları yükselmiş ve Kuzey'in Kralı olmuştu. Kuzey'deki toplulukların desteğini alıp muharebelerde başarılı oldu ve araya bir de aşk sıkıştırdı. Fakat yersiz evliliği, önceden verilmiş bir evlilik sözünün ölüm fermanı olmasına neden oldu. Kuzey'in Kralı Robb Stark, aşk uğruna kendisinin yanı sıra hem karısının hem annesinin ölümüne yol açtı. Bu durum sahipsiz kalan Kuzey'i, psikopatların şahı Ramsey'nin avcuna bıraktı.