Game of Thrones'ta Taht Savaşları sezonu başlıyor!

“Bazı insanlar doğru ailede doğacak kadar şanslı oluyorlar. Diğerleri kendi kaderini çizmek durumunda.”
Dizinin en kilit karakterlerinden Petyr Baelish Littlefinger’ın kendini tarif etmeye çalışırken söylediği bu sözler, aslında 6 sezonu çekilen ve yedincisi için artık saatleri saydığımız hikayenin tüm kaderini anlatıyor. Bastard olarak nitelendirilen Jon Snow, 7 Krallığa hükmedecek kişi olarak tahta doğru yelken açan Daenerys Targaryen, bir Lannister olarak doğmasına rağmen en büyük ihanetleri ailesinden gören ve sonunda evine Khaleesi’nin yanında savaşarak dönmeye hazırlanan Tyrion Lannister, Kral Muhafızı ve Kışyarı Lordu’nun çocukları olarak doğan fakat çocukluklarını büyük mücadelelerle geçiren Arya, Sansa, Brandon Stark kardeşler, Bolton Hanesi’nin bastard’ı Ramsay…
Şimdi bu isimlerden bazıları, 17 Temmuz 2017’de izleyicileriyle yeniden buluşacak olan 7. Sezona damga vuracak karakterler olacak.
Ünlü dizinin yapımcısı HBO, 7. sezonun ilk bölümüne ait fotoğrafları yayınladı. İşte o kareler...
Şimdi gelelim 6. Sezonun mıh gibi çaktığı ve son 1 yıldır yayına girmesini beklerken aklımızı tırmalayan, 7. Sezonda cevap bulması gereken soru işaretlerine.
BİR LITTLEFINGER SENARYOSU YİNE Mİ İŞLEYECEK: JON VE SANSA KARŞI KARŞIYA MI GELECEK?
Kuzey’deki Kral olarak Kuzey haneleri tarafından selamlanan Jon Snow’un bir Stark olmadığının ortaya çıkması sonrasında üç senaryo var. Özellikle son sahnelerden birinde Sansa ve Baelish’in göz göze geldikleri an kafaların karışmasına neden olan andı.
Birinci senaryo, Baelish’in Sansa’ya söyledikleri, Sansa’nın aklını çeldi ve Stark olmayan birinin tahta hükmetmeye başlayacak olması Sansa’yı rahatsız etmeye başladı.
İkinci, Sansa Baelish’in göz koyduğunu bildiğimiz Demir Taht için Jon Snow’a zarar vermesinden korkmaya başladı. Bu da çok ilginç başka bir senaryoyu beraberinde getiriyor. Artık bir Stark olmadığına göre aynı kan bağına sahip olmayan Jon Snow ile Sansa Stark arasında bir duygulam yakınlaşma mı başlayacak? Burada kesin olan Baelish’in onbinlerce askeri yeni sezonun en önemli istatistiklerinden biri olacak.
İşte yedinci sezonun belki de ilk bölümlerinde cevap bulacak sorulardan biri bu.
JON VE DAENERYS’İN YOLLARI NE ZAMAN KESİŞECEK?
Biri Kuzey’deki Kral, diğeri 7. Krallığın Varisi. Dizinin en önemli iki karakterinin bir yerde bir araya gelmesi gerekiyor. Kritik ve yedinci sezonun bizce hemen başlarında cevaplanması gereken soru da bu. Khaleesi ve Jon, ne zaman karşılaşacak, Cersei’nin ordularına karşı birlikte mi savaşacak?
Akla gelen senaryo da şu: Acaba tarih tekerrür mü edecek ve Kuzey’in Kralı Jon, Ned Stark gibi bu defa Deanarys’in oturacağı Demir Taht’ın muhafızı mı olacak?
Yoksa Lannister’ların yoldan çekilmesi sonrası bu defa Kuzey ve Güney savaşı mı başlayacak? Çünkü artık neredeyse biliyoruz ki, Jon da Stark kanı değil ve bir Targaryen kanı taşıyor. Targaryen hanesinde ise kural erkek olan varisin kadın olan varisten önde olduğu yönünde. Bu durumda işler oldukça kızışacak gibi görünüyor.
İŞTE GAME OF THRONES SENARİSTLERİNİN HİÇ GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADIĞI 100 KARAKTER
Joffrey Baratheon
NED STARK'IN ÖLÜMÜ
Game of Thrones izleyicilerinin nasıl bir diziyle karşı karşıya olduklarını en iyi anladıkları sahnelerden biriydi Ned Stark'ın ölümü. Kuzey'in Efendisi Ned Stark'ın ölümüyle, Game of Thrones'un sürprizlerle dolu olduğunu çok iyi bir şekilde anladık. Kralın Eli Ned Stark'ın idam edilmesiyle birlikte, Kral I. Joffrey'nin ne denli zalim bir karakter olacağını da görmüş olduk.
ZALİMLER ZALİMİ KRAL I. JOFFREY'NİN ŞANINA YAKIŞIR GÖÇÜ
Taht savaşı yolunda zalimlikte hiçbir sınır tanımadığını her bölümde cesurca sergileyen Kral I. Joffrey Baratheon'un kısa ama sancılı iktidarı, dizinin fanatikleri için en iç rahatlatıcı ölümlerden biriydi. Taht aşığı Margaery Tyrell ile evlilik töreninde biricik annesi Cercei Lannister'ın kollarında hayata veda etti. Bu beklenmedik fakat iç rahatlatıcı ölüm, Margaery Tyrell'i bir kez daha dul bırakırken, buz kalpli Cercei'ye ilk gerçek acıyı da yaşattı. Evlat acısını yaşayan Cercei'nin pimi de böylece çekildi.
ROBB STARK'IN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ
Babası Ned Stark'ın ölümünden sonra Robb Stark için "Kral Kral!" tezahüratları yükselmiş ve Kuzey'in Kralı olmuştu. Kuzey'deki toplulukların desteğini alıp muharebelerde başarılı oldu ve araya bir de aşk sıkıştırdı. Fakat yersiz evliliği, önceden verilmiş bir evlilik sözünün ölüm fermanı olmasına neden oldu. Kuzey'in Kralı Robb Stark, aşk uğruna kendisinin yanı sıra hem karısının hem annesinin ölümüne yol açtı. Bu durum sahipsiz kalan Kuzey'i, psikopatların şahı Ramsey'nin avcuna bıraktı.
EJDERHALARIN ANNESİ KHALEESI
Targaryen Hanesi'nin hayatta kalan tek üyesi Daenerys Targaryen namı diğer Khaleesi, kocası Khal Drogo'nun ölümünden sonra, kendisini ve kocasının cansız bedenini ateşe verdi. Sonrasında yangından üç ejderha yavrusuyla canlı olarak çıktı. Önünde diz çöken halkıyla beraber Khaleesi, güç topladı ve Targaryen topraklarının başına geçmek için yolculuğa çıktı.
KALBİ YARALI AŞIK TYRION LANNISTER BABA KATİLİ OLUR
Game of Thrones'un akıl adamı Tryrion Lannister, Kral Joffrey'nin ölümünden sorumlu tutulup zindana atıldıktan sonra Kralın Eli babasını öldürür ve kaçar. Dizide akılcı kişiliğiyle diğer karakterlerden sıyrılan Tyrion Lannister, Khaleesi'nin yanına gidip, ona şehri yönetmesinde yardımcı oldu. Bu da Khaleesi'nin siyasi anlamda güçlenmesine yol açtı.
VE JON SNOW DİRİLİR
Gece Nöbetçileri'nin lideri olup Duvar'ın başına geçen Jon Snow, Wildlings'e yakınlığı sebebiyle askerleri arasında çıkan huzursuzluk sonucunda öldürülür. Dizinin kızıl saçlı cadısı Melisandre ilk defa bir işe yarar ve Jon Snow'u tekrar hayata döndürür. Jon Snow'un bir sonraki adımı Wildings'in yardımıyla White Walker'lara karşı savaşmaktır.
WHITE WALKERLAR İLE BEKLENMEDİK SAVAŞ
Kışın yaklaşmasıyla (Unutmayın "Winter is coming!") giderek daha fazla kendilerini gösteren White Walker'lar, yaklaşan büyük savaşın sinyalini verir. White Walker'lara karşı gücünü artırmak için Wildlings ile iş birliği yapmaya çalışan Jon Snow, kendini beklemediği anda savaşın ortasında bulur.
ARYA STARK İNTİKAM YOLUNDA
Stark ailesinin gözü pek üyesi Arya Stark, ailesinin intikamıyla yanıp tutuşurken, çareyi Bravoos'a gitmekte bulur. Çok Yüzlü Tanrı'nın tapınağına gelip kendisini zorla kabul ettirir. Burada aldığı eğitimler onu profesyonel bir katil yapar.
JON SNOW VE RAMSAY BOLTON KARŞI KARŞIYA GELİR
Game of Thrones'un belki de en gerilimi yüksek olaylarından biri Jon Snow ile Ramsay Bolton'ın karşı karşıya gelmesiydi. Kuzey'in sahibi olmak için Jon Snow ile Ramsay Bolton savaşır. Savaşta, hain planlarının etkisiyle Bolton öndedir; ta ki Lord Baelish peşine taktığı Vali Şövalyeleri ile savaşın seyrini değiştirene kadar. Savaşı Baelish'in yardımıyla Jon Snow kazanır. Sabırsızlıkla beklenen ölüm böylece gerçekleşir; Ramsay Bolton acımasız köpeklerine yem edilir.