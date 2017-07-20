Falcılık yapmaya gerek yok fakat istatistikle de sabit. 18 yaşından büyük 24 yaşından küçük her 3 Türk gencinden 1’i aldığı eğitimden bin pişman. Ama paniğe de gerek yok. Sınav maratonu biter bitmez toplam 5 hamlede mutlu bir iş hayatını garanti altına almak mümkün. Nasıl mı? Gelin biraz kampüs hayatınıza ve kep attığınız günün ertesine yakından bakalım.

BENİM HİÇ KAMPÜSÜM OLMADI BİLİYOR MUSUN?



Hadi dürüst olalım. Üniversite hayatı aslında üç bölümden oluşur. Giriş, gelişme, sonuç.



GİRİŞ (ELLER HAVAYA AŞAMASI): Özgürlüğün ilk adımı. Arkadaşlarla eğlence, kafede ya da kantinde sohbetler, bol bol sosyalleşme, hafta sonu sınıftan veya kampüste tanıştığınız kız arkadaşlarla veya erkek arkadaşlarla planlar ve “eller havaya!”, “oturmaya mı geldik!!!”...

GELİŞME (HOŞGELDİN PARTİSİ BİTTİ, HOCA BU KONUYU DERSTE ANLATTI MI AŞAMASI): Gezdik, güldük, eğlendik de okul hayatının yarısına da geldiiik. Hoş geldin partisi bittiğine göre artık işimize bakalım aşaması. “Abi, hoca ‘bu soruyu vizede sorarım’ demiş miydi?!” Hayatın gerçekleriyle yüzleşilen an!..

SONUÇ (O SON PARTİYE GİTMEYECEKTİM AŞAMASI):

Okul bitiyor! “Kanka senin abinin Sabancı’da tanıdığın vardı di mi?..”

Ne olursa olsun acısıyla tatlısıyla bu üç noktayı birleştirebilmek için size lazım olan ilk şey, kampüsü ve sosyal olanakları olan bir üniversite. O üniversitede ihtiyaç duyacağınız İkinci ve üçüncü şeyi ise birazdan anlatacağız.

Yoksa ‘ıssız bir üniversiteye düştüğünüzde yanınıza alacağınız 3 şey’ sorusunun cevabını düşünmek için sizi şöyle kenara alalım.

'BENİM BURADA NE İŞİM VAR' DEMEYECEĞİNİZ BİR AMFİ...

Şimdi rakip kalede ikinci ve hatta üçüncü golü arayan takımda olmanın yollarına geri dönelim.

Doğruya doğru. İş dünyasının kabul edebileceği bir CV’de yer alabilecek üniversiteler ikiye ayrılıyor: Öğrenci mezun edenler ki buna transit ticaret de diyebiliriz. İkinci tür ise kaliteli işgücü mezun edenler. Elbette söylemeye gerek yok. Makbul olanı ikincisidir. Yani bir üniversite diplomasına sahip olmak size ve ileride çalışmak istediğiniz şirkete şunları ifade eder: İleride işe yarayacak olan her şeyin öğretildiği bir 4-5 yıl ya da gençliğinin baharında boşa harcanmış 4-5 yıl. Bu nedenle CV’deki Eğitim Durumu bölümünde orta öğretimden yüksek öğretime geçtiğinize inandıracak kalitede bir üniversite bulunması önemli. Üniversiteye ilk girdiğiniz günkü gibi mezun olabileceğiniz gerçeğiyle, ders dinlemek için girdiğiniz amfide, karşı karşıya kalmamak için iyi araştırmak şart.

Haliyle burada ikinci soru akla geliyor: İyi de neyi araştıracağız?

GENÇ YAŞINDA MÜDÜR SAHİBİ OLMAK...



Öyle demeyin çok önemli. Hatırlayalım...

Flashback: “Kanka senin abinin Sabancı’da tanıdığı vardı di mi?..”

Kanka: “Var da abi bizi sıfır tecrübeyle kim işe alır”

Arkadaşın cevabını hafife almayın. İleride çalışmak istediğiniz şirketin her bir yöneticisinin mail adresinde, “Okuldan yeni mezun oldum, Hiçbir tecrübem yok. Ama öğrenmeye çok açığım. Bana bir şans verir misiniz”le başlayan ve TECRÜBELER kısmı özenle tertemiz tutulmuş bir CV ekli binlerce mail bulunuyor. Ve muhtemelen çoğuna ekli CV hiç açılmamış şekilde duruyor. Neden mi? Kırıcı olmak istemeyiz ama sebebini anlatan bildiğimiz çok güzel bir kitap var: Alice Harikalar Diyarında... Alice'in Wonderland Üniversitesi'nden mezun olduktan hemen sonraki ilk iş başvurusunda gönderdiği CV ise hemen aşağıda...

Şirketler açısından da üniversiteden iş tecrübesiyle mezun olmuş birini işe almanın çok daha az riskli olduğu düşünülünce ihtiyacınızın ne olduğu çok açık:

OFİSİ KAMPÜS YAPMAK…