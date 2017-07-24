Üniversitede doğru tercih neye göre yapılır?

Küresel işbirlikleri Üniversite seçiminde birinci kriter üniversitenin gelecek vizyonu, dünyaya bakışı ve uluslararası niteliğidir. Gençlerimiz, onları birer dünya vatandaşı olarak yetiştiren, küresel çapta tanınmış kurumlarla işbirliği yapan, öğrenci değişim programlarından yararlanma imkanı sunan, dünyanın her yerinde çalışabilecek eğitimi ve özgüveni verecek üniversiteleri tercih etmeli. Artık iş dünyası, işe alım tercihlerinde “Hangi üniversiteden mezunsun?” sorusunu birinci sırada sormaktan vazgeçti. Çünkü bilgiye, teknolojinin gelişmesi sayesinde artık herkes çok hızlı ve eşit biçimde ulaşabiliyor. Eleman seçimlerinde yeni ölçütler oluşuyor. Üniversite kültürünü gerçekten özümsemiş, problem çözme becerisi yetkinleşmiş, analitik düşünceye sahip olmak, bir aday için asıl tercih nedenleri haline dönüşüyor.

Sektörel işbirlikleri

Adayların üniversiteler arasında karar verme aşamasında olduğu bugünlerde seçilecek üniversitenin yalnızca iyi bir eğitim vermesi yetmiyor. Adayların beklentisi üniversitelerin alanında uzman, iş dünyasına yakın akademisyenleri, öğrenci odaklı değerleri ve en önemlisi henüz okurken öğrendiklerini sahada yani şirketlerde deneyimleyecek uygulama ve staj olanaklarına sahip olması. İşte bu aşamada eğitim ile çalışma hayatını bütünleştirmenin önemine inanan üniversiteler tercih etmelisiniz.

Kaliteli eğitim

Üniversitede seçilecek bölüm, kişinin bütün meslek hayatını ve özel hayatını etkileyecek bir tercih. Türkiye’nin dört bir yanında devlet ve vakıf üniversiteleri kalite ve eğitim anlamında birbirleriyle yarışıyor. Üniversiteler akademik ve teknik anlamda altyapılarını güçlendirmeye, geliştirdikleri ve uyguladıkları öğretim modelleriyle girişimci ve yenilikçi olmaya çalışıyor. Çünkü gençler artık kendi işlerini kurmanın, girişimci olmanın hayallerini kuruyor. Dolayısıyla üniversiteler de bir tercih meselesi olarak değil, bir zorunluluk olarak daha girişimci ve yenilikçi. Kaliteli bir eğitim yuvası; öğrencinin sadece bir disiplinde değil, diğer disiplinlerle etkileşim içinde eğitim almasına fırsat sunan; alanı ne olursa olsun, öğrencilerine analitik ve eleştirel düşünme yeterliliği kazandıran; insanı ve toplumu tanımasına, tarih, kültür ve medeniyet anlayışını geliştirmesine imkan veren bir kurumdur.

Gelişmiş sosyal olanaklar

Üniversite seçerken öğrencilerin öncelik vereceği ve dikkat edeceği konuların başında; üniversitenin bünyesinde bulunan akademik kadronun yetkinliği, kadronun alanında uzmanlığı, ulaşılabilirliği, mezun öğrencilerinin başarıları, üniversitenin sağladığı imkanlar (burslar, yurtdışı bağlantıları, sportif, kültürel, sosyal faaliyet ve kulüp çalışmaları) üniversitenin öğrenci gelişimine sağlayacağı katkılar (çalıştaylar, staj, seminerler, konferans, sektörel bağlantılar vb.), üniversitenin lokasyonu (şehir merkezine, akademik, mesleki, sosyal ve kültürel hayata ulaşılabilirliği), barınma, yemek ve burs imkanı, üniversitenin yabancı dil eğitim öğretim imkanı, ikinci bir yabancı dil öğrenme imkanı gelir. Meslek tercihi aynı zamanda kişinin okul sonrası nasıl bir yaşam tarzına sahip olacağına; kişisel ve sosyal gelişim anlamında nasıl bir çizgi izleyeceğine; dünyayla iletişim konusunda kendisini nerede görmek istediğine dair de bir seçim anlamına geliyor. Öğrencinin tercihten önce nasıl bir gelecek hayali kurduğuna da karar vermesi gerekiyor. Önce eğitim alacağı konuyu seçecek ve sonra okulu seçecek.

Ulaşım kolaylığı

Okuduğunuz şehrin size mutlaka katkıları olacaktır. Ancak, bu katkı asla okuduğunuz üniversitenin sağlayacağı katkı kadar olmayacaktır. Bu nedenle öğrencilerin tercihlerinde önce bölüm, sonra üniversite, en son da şehir tercihi yapmaları gerekir. Ailenin yanında okumak sadece bütçe sorunları açısından öncelikle dikkate alınmalıdır. Aileye yakın şehirde olmak, özellikle ailenin psikolojik rahatlığı açısından etkilidir. Öğrenciyi yol zahmetinden kurtarır. Ancak sık gidip gelmeler hem maddi hem de öğrencilik konsantrasyonu açısından sıkıntıya yol açar. Bir üniversite ve bölüm sadece aileye yakın diye tercih edilmemelidir.