Advocaat, Süper Lig'den 4 ismi kadroya çağırdı

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, 9 Kasım'da İskoçya ve 14 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynanacak hazırlık maçlarının kadrosu belli oldu.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Dick Advocaat'ın belirlediği 32 kişilik aday kadroda, Beşiktaş'tan Ryan Babel ile Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Vincent Janssen ve Medipol Başakşehir'den Eljero Elia da yer aldı. Advocaat, ayrıca Fransa'nın Nice takımında oynayan eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'i de kadroya davet etti.

Hollanda Milli Takımı'nın 32 kişilik aday kadrosunda yer lan futbolcular şöyle:



Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Virgil van Dijk (Southampton), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Beşiktaş), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Eljero Elia (Medipol Başakşehir), Marco van Ginkel (PSV), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Davy (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon) Klaassen (Everton), Jeremain Lens (Beşiktaş), Matthijs de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskova), Davy Pröpper (Brighton Hove Albion), Karim Rekik (Hertha BSC), Wesley Sneijder (Nice), Maarten Stekelenburg (Everton), Kevin Strootman (AS Roma), Kenny Tete (Olympique Lyon), Jens Toornstra (Feyenoord), Joel Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Jeroen Zoet (PSV).

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