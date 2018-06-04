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Suyun dibinin masmavi olduğunu belirten Ekinci, "Aslında bu maviliği veren dip yapısı değil, suyun turkuaz mavisi. Burası yaz kış 11 derece, burada doğal bir alabalık da var. Bir de yosunlar arasında yan yan yürüyen böcekler bulunuyor. Bir de 'balık adamlar' girerse onlar oluyor, başka üçüncü bir canlı yok bu gölde. Her şeyi çok doğal." ifadelerini kullandı.