Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İsrailli askerlerin katliamı sonucunda yaralanan Filistinlilerin Türkiye'de tedavi edilmesiyle ilgili ne İsrail ne de Mısır tarafından imkan tanındığını söyleyerek, "Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile bir prensip anlaşması yaptık. AFAD'dan, 1 milyon 200 bin dolarlık DSÖ'ye bir destekte bulunuyoruz. Bu destek Gazze'nin ihtiyacı olan ilaç, tıbbi malzeme gibi birtakım gereklilikleri aktarma imkanını bize verecek." dedi.
Akdağ, Çankaya Köşkü'nde, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabulünde yaptığı konuşmada, en son gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği görevi yerine getirmek için gayret gösterdiklerini bildirdi.
AA'nın haberine göre, Filistin'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Türkiye'nin 75 milyon dolar harcayarak yaptığı bir hastanenin bulunduğunu belirten Akdağ, bu hastanenin hemen bütün ihtiyaçlarının tamamlandığını, karşılıklı bir anlaşmayla, ortak bir şekilde bu hastanenin işletileceğini ifade etti.
Bu hastaneye Türkiye'nin bütçesinden yılda 14 milyon dolar verileceğini, aynı zamanda personel desteği sağlanacağını ve hastane yönetiminin iki ülke tarafından gerçekleştirileceğini vurgulayan Akdağ, "Bu konuda iki ülkenin sağlık bakanlıklarının bir anlaşma akdetmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Filistin Sağlık Bakanı Türkiye'ye gelecek. Ufak tefek pürüzler vardı, onlar çözülecek, inşallah bu hastaneyle ilgili hizmeti en kısa zamanda başlatmak istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistinliler için Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları eliyle bir yardım kampanyası başlatıldığına değinen Akdağ, bu kampanyanın ramazan boyunca devam edeceğini bildirdi.
Akdağ, "Milletimizin bu husustaki hassasiyetini biliyoruz. Toplanan yardımları inşallah Filistin'e aktarmış olacağız." ifadesini kullandı.
FİLİSTİN'E AFAD VASITASIYLA 26 BİN TON UN
Başbakan Yarımcısı Akdağ, yaralıların tedavisi konusundaki sürece ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şu ana kadar maalesef ne İsrail tarafından ne de Mısır tarafından yaralıların Türkiye'ye taşınmasıyla ilgili bir imkan verilmedi bize. Ancak DSÖ ile bir prensip anlaşması yaptık. AFAD'dan, 1 milyon 200 bin dolarlık DSÖ'ye bir destekte bulunuyoruz. Bu destek Gazze'nin ihtiyacı olan ilaç, tıbbi malzeme gibi birtakım gereklilikleri aktarma imkanını bize verecek. Ayrıca yine AFAD vasıtasıyla 26 bin ton un ihalesi de tamamlandı. Ramazan içerisinde sevkiyata başlıyoruz. Bu şekilde inşallah peyder pey sevkiyatları devam ettireceğiz."
Türkiye'nin Filistin konusundaki hassasiyetinin belli olduğuna dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:
"Filistin bizim göz bebeğimizdir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, asla Kudüs'te oldu bittilere rıza göstermeyeceğiz. Bu hususta İslam İşbirliği Teşkilatında alınan kararların yürürlüğe konması için Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya da devam edeceğiz. İsrail'in zulmüne dur demenin zamanının geldiğine inanıyoruz."
"ÇOK YERİNDE BİR BAŞVURU OLDU"
Akdağ, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Filistin yönetiminin İsrail'in katliamlarıyla ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim ettiği hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Akdağ, "Çok yerinde bir başvuru oldu. Umarım ki bu hususta Uluslararası Ceza Mahkemesi de bir hakkaniyetle karara doğru yol alır. Artık arş-ı alayı tutmuş bir zulüm var. Bu zulme dur denmeli." dedi.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI
Akdağ, AK Parti'nin milletvekili aday listelerine ilişkin bir soru üzerine, "Allah'a şükürler olsun AK Parti çatısında siyaset yapan bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir davan peşindeyiz. Türkiye'yi güçlü yapmanın, insanımızı huzur, refah içerisinde yaşatmanın davası içerisindeyiz. Durmak yok, yola devam. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah ramazan boyunca yoğun bir çalışmamız olacak." ifadesini kullandı.
"FİLİSTİN HALKI OLARAK TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ise Filistinlilerin geçirdiği bu zor günlerde yükünü hafifletmek için destek kardeşçe iş birliği konularının ele alındığını söyledi.
Mustafa, Filistinlilerin 14 Mayıs'ta bir cinayete maruz kaldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün Türk hükümeti yetkililerinin Filistinlilere destek vermek için hazır olduklarını bildirdiklerini, bunun da Filistin halkının yükünü hafifleteceğini aktardı.
Büyükelçi Mustafa, "Filistin halkı olarak Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Hem insani açıdan Kudüs'e ve Filistin'e desteklerini devam ettiriyorlar, hem de siyasi açıdan bu desteklerini sürdürüyorlar. Türkiye, Kudüs'ün İslam kimliğini korumaya çalışıyor." diye konuştu.
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