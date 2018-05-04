AFC Wimbledon - Bury maçı heyecanı

AFC Wimbledon ve Bury, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. 52 puanlı AFC Wimbledon 19. sırada bulunuyor, Bury 35 puana sahip ve 24. sırada. Ev sahibi AFC Wimbledon, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bury son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 368. İddaa'da AFC Wimbledon kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Bury kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

AFC Wimbledon son hafta oynanan Millwall maçında 2-2 berabere kaldı.

Bury ise Sheffield United karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alan AFC Wimbledon, 23 gol attı ve 28 gol yedi.

Bury ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bury, 19 gol atarken 39 gol yedi.