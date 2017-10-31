Afgan halısına var Türk halısına yok

Konu ile ilgili olarak bir açıklama da İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nden (İHİB) geldi.

Türk Hava Yolları ( THY) böyle bir anlaşmayı keşke Türk halısı için yapsaydı diyen İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, “Afganistan ile yapılan anlaşmaya göre milli havayolumuz Afgan Halılarını Dubai’ye 8 sentten ulaştırıyorken, Türk halısını kilogramı 2-3 dolardan Dubai’ye ulaştırıyor.

Türk Halısı markası hepimizin ortak mirasıdır. Hepimizin bu mirasa sahip çıkması gerekir. Sektörümüzde el halısının yerli imalatının yok olmaya doğru gittiği ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yerli ve milli ekonomi vurgusu yaptığı bu dönemde bizlere verilmeyen desteğin Afgan halısına veriliyor olması bizleri fazlasıyla üzdü.

5 sene öncesine kadar ülkemize gelen zengin turistlerin alımlarıyla 1 milyar dolara yakın el halısı ihraç ederken, şuan bu rakamlar 200-300 milyon dolarlar seviyesine düşmüş durumda ve bu ihracatın neredeyse tamamına yakını hava kargo yoluyla gitmektedir. Özellikle dünya ticareti şuan online ticarete doğru gidiyor. Türk halıcısı online ticaret ile ayakta duruyor. Online ticaretinde neredeyse tamamına yakını hava kargo ile gerçekleştiriliyor. Böyle bir destek sektörümüze de can suyu olmuş olurdu” diye söyledi.

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