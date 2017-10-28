Afganistan'da NATO helikopteri kalkış esnasında düştü

AA'nın haberine göre Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, kazada 1 Amerikan askerinin öldüğünü ve 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

Uyrukları açıklanmayan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu, kazada terör şüphesi üzerinde durulmadığı ifade edildi.

Logar Valisi Muhammad Halim Fedai, yaptığı açıklamada, NATO helikopterinin, Hırvar ilçesinde Taliban'a yönelik hava operasyonu sırasında kalktıktan kısa süre sonra pervanesini ağaca çarparak düştüğünü belirtmişti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin kendileri tarafından düşürüldüğü, olayda 43 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edilmişti.