Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı!

Afgan güvenlik yetkilileri, başkent Kabil'in batısında NATO liderliğindeki Kararlı Destek misyonuna ait Danimarkalı bir konvoya saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bir aracın infilak ettirilmesi sonucu yaşanan patlamada can kaybı yaşanmazken 5 sivilin yaralandığı belirtildi.

NATO Kararlı Destek misyonunun sözcüsü Kaptan William Salvin, bir saldırının meydana geldiğini doğruladı ve konvoyun kurtarılması için bir ekibin olay yerinde olduğunu söyledi.