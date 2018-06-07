Afganistan'da Taliban ile Ramazan bitene kadar ateşkes ilan edildi

- EPA Taliban üyeleri

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a yönelik operasyonların Ramazan sonuna kadar durdurulacağını ilan etti. 12-19 Haziran arasında sürecek ateşkes, Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) kapsamıyor.

Taliban'dan ateşkes ilanını kabul edip etmediği yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan Devlet Televizyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Gani, "Bu ateşkes Taliban'ın, yarattığı şiddetin insanların sevgi ve güvenini kazanmaktan ziyade onları yabancılaştırdığını görmesi için bir fırsat" dedi.

Gani, hükümetin ülkede "barışçıl bir çözüm" sağlanması konusunda güç ve iradesini de bu şekilde ispat ettiğini söyledi.

- AFP Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani

Taliban'a barış karşılığında siyasi parti olarak tanınma teklifi

Eşref Gani Şubat ayında 16 yıllık savaşı bitirmek için Taliban'ı meşru bir siyasi parti olarak tanımayı önermişti.

Taliban mahkumlarının bırakılması, örgüt militanlarının seçimlere dahil edilmesi ve anayasanın gözden geçirilmesi de öneriler arasındaydı.

"Barışçıl çözüm" için ABD'yle doğrudan görüşmelere açık olduğunu belirten Taliban Afgan hükümetiyle müzakerelerden ise bahsetmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçen yıldan itibaren Taliban'a yönelik hava operasyonlarını artırdı. Taliban ise savaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Geçen hafta ABD'li komutan General John Nicholson, hükümetinin Taliban'la olası bir ateşkes için gizli görüşmeler yaptığını öne sürmüştü.

Taliban ise bu iddiayı reddediyor.

Taliban'a barış karşılığında siyasi parti olarak tanınma teklifi

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