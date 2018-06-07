Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'la tek taraflı ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Gani'nin güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonların durdurulması talimatı verdiği ifade edildi. Ateşkesin 20 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Taliban'ın, Afganistan hükümetinin tek taraflı ateşkes ilanına nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak Gani'nin kararının barış görüşmeleri için masaya oturtulmaya çalışılan örgütün üzerindeki baskıyı arttıracağı belirtiliyor.

Öte yandan yapılan açıklamada ülkede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ ve diğer gruplara karşı operasyonların süreceği belirtildi.

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