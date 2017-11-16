Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama: En az 7 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi bir toplantının yapıldığı alanın yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisini bir miting kapsamında desteklemek için bir araya gelen vatandaşlar arasında gerçekleşen patlamada, hayatını kaybedenlerin polis ve sivillerden oluştuğu aktarıldı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.