Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ın Cibril bölgesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıda 6 kişinin de yaralandığını ifade eden Velizade, yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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