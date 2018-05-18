Afjet Afyonspor - Keçiörengücü karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Kırmızı Grup maçında Afjet Afyonspor ile Keçiörengücü, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Afjet Afyonspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Keçiörengücü, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 120 kodlu maçı oynayanlar; Afjet Afyonspor galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.40, Keçiörengücü galibiyet oranı 3.30. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Afjet Afyonspor son haftadaki Hatayspor müsabasında 2-0 yenildi.

Keçiörengücü, Kastamonuspor 1966 karşılaşmaında 3-2 kazandı.