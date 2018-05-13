Afjet Afyonspor - Sivas 4 Eylül Bld. rakamlar

Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup maçında Afjet Afyonspor ile Sivas 4 Eylül Bld., 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Afjet Afyonspor 1 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Sivas 4 Eylül Bld. 1 puanda ve 3. sırada. Afjet Afyonspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sivas 4 Eylül Bld. son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 603 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Afjet Afyonspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sivas 4 Eylül Bld. sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Afjet Afyonspor son haftadaki Körfez Spor müsabasında 1-0 kazandı.

Sivas 4 Eylül Bld. ise Bucaspor karşılaşmasında 3-1 kazandı.