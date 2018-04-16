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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Altay’ın ekipten ayrılmasıyla sonuçlanan olay sonrası sessizliğe bürünen oyuncu, önceki gece bir erkek arkadaşıyla Harbiye’deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi.