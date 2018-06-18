Afra Saraçoğlu ile Eray Altay'ın ilk tatili

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile sevgilisi yönetmen yardımcısı Eray Altay, Bodrum'da tatil yapıyor. Bir beachte objektiflere takılan ikili, jet ski yaptıktan sonra denize girdi