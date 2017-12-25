4 | 14

Daha önce de belirttiğim gibi; yaşanmamış bir olay hakkında atılan bu iddialar hem beni, hem de ailemi fazlasıyla üzmektedir. Özcan Bey tarafından da yargıya intikal ettirilmiş olan ve yargı süreci devam eden bu çirkin ve asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyor, özel hayatıma biraz daha saygı rica ediyorum." notunu düştü.