Afrika'da 100 bin kişi katarakt ameliyatı ile ışığa kavuştu

İnsani Yardım Vakfı'nın (IHH) 10 yıl önce başlattığı "Afrika'da 100 bin Katarakt Projesi" tamamlandı. 14 sahra altı Afrika ülkesinde 100 bin 24 kişinin katarakt ameliyatının yapıldığı proje kapsamında 716 bin 897 kişi de muayene edildi. IHH'nın yeni projesi ise katarakt ameliyatlarının dünyaya yayılması.
"Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla başlayan proje kapsamında Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede göz taramaları ve ameliyatlar yapıldı. Katarakt projesinde 10 yıl içinde, bölgedeki doktor ve hemşireler de eğitilerek operasyon yapabilecek düzeye eriştirildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre, TC Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan ve Nijer Sağlık Bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve İslam Kalkınma Bankası gibi kurumların desteği ile gerçekleşen proje kapsamında 600 bin hastaya bir doktorun düştüğü Nijer'de bir göz hastanesi açıldı.
"100 BİN KÜÇÜK BİR RAKAM"
Projenin sonuçlarının anlatıldığı basın toplantısında konuşan IHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İşin içine girince 100 bin hedefinin aslında ne kadar küçük bir hedef olduğunu anladık" diyerek, "Ancak bu proje bölgede gerçekleştirilen en büyük proje" şeklinde konuştu.
Projenin ilk doktorlarından Mevlit Yurtseven ise Afrika'da önlenebilir körlük nedenlerinin yüzde 50'den fazlasının katarakt kaynaklı olduğunu belirterek bu ameliyatların fiziksel etkilerinin yanı sıra kişinin sosyal ilişkilerini de düzelttiğini söyledi.
AFRİKA'DA HER YAŞTAN HASTA VAR
Afrika gibi geri bırakılmış ülkelerde kötü beslenme, sağlıksız ve yetersiz su, dik açılı güneş ışınları yüzünden kataraktın sadece yaşlılarda değil çocuklar dahil her yaşta görüldüğünü söyleyen Yurtseven "Günümüzde basit bir ameliyat sayılan katarakt ameliyatı maalesef bu insanlar için ulaşılması imkansız düzeydeydi. Afrika'da bir çok insanın ömrü boyunca bir doktor bile görmeden hayata gözlerini yumduğunu unutmamak lazım" dedi.
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