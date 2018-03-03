Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Afrika ülkelerinin müteahhitlik hizmetleri açısından yüksek potansiyel taşıdığını belirterek, "Afrika ile kaybolan pazarların yerini doldurabiliriz. Bu ziyaretle (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Afrika ziyareti) daha fazla iş imkanı doğacak gibi gözüküyor." dedi.
Erdoğan’ın, Cezayir, Moritanya ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde özel sektör heyetinde yer alan Yenigün, Türk inşaat firmalarının Afrika kıtasındaki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana Afrika’da üstlenilen projelerin toplam değerinin 60 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Yenigün, “Bu ülkelerin potansiyeli yüksek, ihtiyaçları çok ancak finans kaynakları kıt. Biz de hem Türk Eximbank'ı hem de diğer ülke eximbankları ile çalışarak imkan oluşturmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.
Cezayir’de son iki yıldır ödemelerde aksaklıklar yaşandığı haberini aldıklarını aktaran Yenigün, son ziyarette ödemelerin üç ay içinde biraz daha rahatlayacağı izlenimi aldıklarını ancak ülkeye işçi götürmenin sıkıntılı olduğunu kaydetti.
Moritanya’da ise Türk müteahhitlik hizmetlerin çok az olduğuna işaret eden Yenigün, şöyle devam etti:
“Moritanya, yeni petrol ve gaz kaynakları keşfetti. Bu kaynakların bir kısmını işleme ihtimalleri var. Eğer o olursa, burada yapılacak çok iş var. Moritanyalı bir firma tesadüfen geldi, beni buldu. 'Biz bir köprü yapacağız, ortak olur musunuz' diye teklif edildi. Bilgi alışverişi yapacağız. Proje dosyasını gönderecekler, uygun görürsek olabilir, buraya gelip çalışabiliriz.
Senegal, Moritanya’ya göre daha aktif fakat Cezayir gibi değil ama geleceği parlak gözüküyor. Birkaç firmamız da iş yaptı, yapıyor da halen orada. Bu ziyaretle daha fazla iş imkanı doğacak gibi gözüküyor. Zamana ve finansmana ihtiyaç var. Çinli firmalar bizden önce, çok bol parayla gelmişler. Ama artık bizi de arıyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki tercihimiz Türkler. Kalite, hızlı çalışma, bir de üstelik yerel insanlarla çalışıyoruz. Çinli şirketlere göre bizim avantajımız Çinliler tamamen kendi elemanlarıyla çalışıyor. Biz ise yerel insanlarla çalışıyoruz. Bu da yerel halka bir miktar kazanç sağlama imkanı doğuruyor, meslek ediniyorlar. Bu yüzden bizi tercih ediyorlar"
Yenigün, Afrika'da iş yapmak isteyen küçük çaptaki inşaat firmalarına şu tavsiyelerde bulundu:
- "Afrika ile kaybolan pazarların yerini doldurabiliriz"
Finansman bulma konusunda ABD ile yürütülen temaslara da değinen Yenigün, şunları kaydetti:
"ABD Eximbank Başkan Yardımcısı 4 yıl önce bizi ziyaret etti. 'Projelerinize ABD'li firmalar katılır ve ABD malları alırsanız, limitsiz kredi açacağız' demişti, onu bekliyoruz. ABD Eximbank’ın yönetim kurulu tam olarak oluşturulmadı. Ülkedeki seçimler araya girdi. Kongreden onaylanması bekleniyor. Bugünlerde olma ihtimali var. Finansman sıkıntısının giderilmesi için onu bekliyoruz. ABD ile iş birliği yapılırsa, Türk şirketlerinin projeleri için sınırsız kredi açılacak. Bunu yaratabilirsek eksiğimizi kısmen kapatabiliriz. Çünkü yurt dışında yapılan projelerin sözleşme değeri 30 milyardan 15 milyara düştü. Finansman sıkıntısı giderildiği zaman birkaç yıl içinde eski rakamlara ulaşabiliriz. Afrika ile kaybolan pazarların yerini doldurabiliriz.”
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