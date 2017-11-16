Afrika'nın en zengin kadını Isabel Dos Santos işten kovuldu

Angola Başkanı Joao Lourenco ülkenin kamu teşekkülü olan petrol şirketi Sonangol'da tepe yöneticisi olarak çalışan Isabel Dos Santos'un işine son verdi.

37 yıl görevde kaldıktan sonra eylül ayında görevinden ayrılan önceki başkan José Eduardo dos Santos'un kızı olan Isabel Dos Santos yaklaşık 3.5 milyar dolar civarındaki servetiyle Afrika'nın en zengin kadını unvanına da sahip ve dünyanın en güçlü 100 kadını arasında gösteriliyor.





Dünyanın en güçlü 100 kadını





































































































































































































Dünyanın en güçlü 100 kadını

Yeni göreve gelen Başkan Lourenco, nam-ı diğer JLo en büyük vaad olarak yolsuzlukla mücadeleyi göstermiş ve Dos Santos ailesinin etkisini kırma sözü vermişti.

Angola'nın Ulusal Varlık Fonu'nun Isabel Dos Santos'un kardeşi Jose Filemeno ile yakın ilişkisi bulunan bir iş adamına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıkmıştı. Ülke, son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle de ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

Isabel Dos Santos ise torpille göreve geldiği yönündeki iddiaları reddederek iş dünyasındaki deneyimi nedeniyle bu bu göreve getirildiğini belirtiyor. Azerbaycan doğumlu 44 yaşındaki milyarderin yaklaşık 3.5 milyar dolar serveti bulunuyor

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