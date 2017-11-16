Isabel Dos Santos
İş-Yaşam

Afrika'nın en zengin kadını Isabel Dos Santos işten kovuldu

3.5 milyar dolarlık Isabel Dos Santos işten kovuldu

Eski başkan José Eduardo dos Santos'un kızı olan ülkenin petrol şirketi Sonangol'un tepe yöneticisi konumundaki Isabel Dos Santos'un görevine son verildi

16.11.2017 - 08:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Angola Başkanı Joao Lourenco ülkenin kamu teşekkülü olan petrol şirketi Sonangol'da tepe yöneticisi olarak çalışan Isabel Dos Santos'un işine son verdi.

37 yıl görevde kaldıktan sonra eylül ayında görevinden ayrılan önceki başkan José Eduardo dos Santos'un kızı olan Isabel Dos Santos yaklaşık 3.5 milyar dolar civarındaki servetiyle Afrika'nın en zengin kadını unvanına da sahip ve dünyanın en güçlü 100 kadını arasında gösteriliyor.

Dünyanın en güçlü 100 kadını

Dünyanın en güçlü 100 kadını

Yeni göreve gelen Başkan Lourenco, nam-ı diğer JLo en büyük vaad olarak yolsuzlukla mücadeleyi göstermiş ve Dos Santos ailesinin etkisini kırma sözü vermişti. 

Angola'nın Ulusal Varlık Fonu'nun Isabel Dos Santos'un kardeşi Jose Filemeno ile yakın ilişkisi bulunan bir iş adamına milyonlarca dolar ödediği ortaya çıkmıştı. Ülke, son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle de ekonomik olarak zor günler geçiriyor. 

Isabel Dos Santos ise torpille göreve geldiği yönündeki iddiaları reddederek iş dünyasındaki deneyimi nedeniyle bu bu göreve getirildiğini belirtiyor. Azerbaycan doğumlu 44 yaşındaki milyarderin yaklaşık 3.5 milyar dolar serveti bulunuyor

  • angola
  • isabel dos santos
  • Sonangol
  • Jose Eduardo dos Santos
  • Joao Lourenco

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Yorumlar 7
  • Misafir 41 dakika önce
    ülke Afrika da ama halkı Portekizli...anlayana !!!
  • Misafir 59 dakika önce
    aynı durum bizde de var. başkanın korkusuyla kızına iş veren şirket, onu zengin etmiş. ihaleler anlaşmalar v.s onu kullanmış. başkanın gücü kalmayınca da işinden çıkarmış. hırsızlık. Artık bu kadınla hırsızlık yapamayacakları için hedi güle güle yapmışlar. Yeni başkanın kızı veya oğlu ne ise artık onunla devam edip onada bi 3,5 milyar dolar kazandırırlar. Ki, 3,5 milyarı bu karıya verdiklerine göre şirke bunun üzerinden kaç para çaldı kimbilir. kaç afrikalıyı açlıktan ölüme terk ettiler kimbilir.
  • Misafir 1 saat önce
    aldığı çıkıs tazminatıyla bile bir ülke doyar:)
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