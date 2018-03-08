Türkiye'nin ihracatı 2018'in ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bunun yarısından fazlasına denk gelen 6,5 milyar doları Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılırken, bu ülkeler arasında Almanya 1,3 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 746 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya, 584 milyon dolar ile İspanya takip etti.
Asya ülkelerine yapılan dış satım ise toplam ihracatın yüzde 24,5'ini (3 milyar dolar) oluştururken, Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 17 gerileyerek 2,2 milyar dolar, diğer Asya ülkelerine yapılan dış satım ise yüzde 7,4 artarak 902 milyon dolar oldu.
Bu ülkeler arasında Irak'a yapılan ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,4 gerileyerek 639 milyon dolara, Suriye'ye yapılan ihracat yüzde 24 azalarak 100 milyon dolara düştü. İsrail'e gerçekleştirilen ihracat yüzde 32 artarak 290 milyon dolara çıktı.
Diğer Asya ülkelerine bakıldığında, Çin'e yapılan ihracat yüzde 3,5 artarak 225 milyon dolara, Hong Kong'a yüzde 118 artışla 71 milyon dolara, Hindistan'a yüzde 40 artışla 73 milyon dolara yükselirken, Singapur'a yapılan ihracat yüzde 68 düşüşle 36 milyon dolara geriledi.
AMERİKA KITASINA İHRACAT YÜZDE 27 ARTTI
Söz konusu ayda Amerika kıtasına yapılan ihracat yüzde 27 artışla 933 milyon dolara ulaştı. Kuzey Amerika ülkelerine 690 milyon dolar, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine 120 milyon dolar, Güney Amerika ülkelerine de 123 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 16 artarak 610 milyon dolara, Kanada'ya yüzde 92 artarak 80 milyon dolara, Meksika'ya ihracat da yüzde 33 artarak 43 milyon dolara ulaştı.
AFRİKA ÜLKELERİNE İHRACAT 941 MİLYON DOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Afrika açılımı" da ihracatçılara yeni pazarlar kazandırmaya devam ediyor. Bu sene ocak ayında 55 Afrika ülkesine ihracat yapıldı. Afrika'ya ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 1 milyar dolara yaklaştı. Bu kıtaya gerçekleştirilen 941 milyon dolarlık ihracatın 621 milyon doları Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştirildi.
Bu ülkeler arasında yüzde 39 artış ve 217 milyon dolarlık ihracat ile ilk sırayı Mısır alırken, bu ülkeyi 143 milyon dolarlık ihracat ile Fas, 125 milyon dolarlık ihracat ile Cezayir takip etti.
Söz konusu dönemde Libya'ya ihracat yüzde 13, Sudan'a yüzde 33, Etiyopya'ya ihracat da yüzde 48 kan kaybetti.
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