Güney Afrikalı milli oyuncu Steven Pienaar, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Kariyeri boyunca Ajax, Borussia Dortmund, Everton, Tottenham ve Sunderland gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, emeklilik kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Benni McCarthy ve Lucas Radebe ile Güney Afrika'nın en önemli futbolcuları arasında gösterilen Pienaar, milli formayla 62 maça çıkmıştı. Pienaar, son olarak sezonun ilk yarısında ülkesinin Bidvest Wits takımında oynamıştı.