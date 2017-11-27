Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddiası

Başbakan Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki göçmen köle ticareti iddialarını kınayarak, Kanada'nın böyle insanlık dışı zulüm karşısında sessiz kalmayacağını belirtti.

AA'nın haberine göre; Trudeau, Afrika'daki savunmasız çocuklar, kadınlar ve bir ev bulmak için mücadele eden çaresiz göçmenlerin böyle bir ticaretin hedefi olmalarını "korkunç" ve "alçakça" olarak değerlendirerek, "Libya Hükümeti'nin bu korkunç adaletsizliği soruşturduğu ve insani yardım örgütlerinin mağdurlara yardım etmeye yönelik çabaları başlattığı açıkça görülse de duruma yönelik daha fazla şey yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri, İnsan Ticaretiyle Mücadeleyi Önleme, Azaltma ve Cezalandırma Protokolü'nü uygulamaya, özellikle kadınlara ve çocuklara saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm insanların, insan haklarını ve haysiyetlerini tanımak ve korumak için beraber çalışmalıyız. Uluslararası toplum, masum insanların sömürülmesini ve ticaretini sona erdirmek için harekete geçmelidir. Kanada, insan ticaretini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecek ve savunmasız insanları yem olarak kullananları adalete teslim etme yönündeki tüm uluslararası çabaları destekleyecek."

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