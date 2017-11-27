Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddiası

Başbakan Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki göçmen köle ticareti iddialarını kınayarak, Kanada'nın böyle insanlık dışı zulüm karşısında sessiz kalmayacağını belirtti.
AA'nın haberine göre; Trudeau, Afrika'daki savunmasız çocuklar, kadınlar ve bir ev bulmak için mücadele eden çaresiz göçmenlerin böyle bir ticaretin hedefi olmalarını "korkunç" ve "alçakça" olarak değerlendirerek, "Libya Hükümeti'nin bu korkunç adaletsizliği soruşturduğu ve insani yardım örgütlerinin mağdurlara yardım etmeye yönelik çabaları başlattığı açıkça görülse de duruma yönelik daha fazla şey yapılmalıdır." ifadesini kullandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri, İnsan Ticaretiyle Mücadeleyi Önleme, Azaltma ve Cezalandırma Protokolü'nü uygulamaya, özellikle kadınlara ve çocuklara saygı göstermeye çağırıyoruz. Tüm insanların, insan haklarını ve haysiyetlerini tanımak ve korumak için beraber çalışmalıyız. Uluslararası toplum, masum insanların sömürülmesini ve ticaretini sona erdirmek için harekete geçmelidir. Kanada, insan ticaretini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecek ve savunmasız insanları yem olarak kullananları adalete teslim etme yönündeki tüm uluslararası çabaları destekleyecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.