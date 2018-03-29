Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın askeri bölümünü büyük oranda tamamlayan Türkiye, bölgeye insani yardımı da yoğunlaştırdı. 29 Ocak’tan bu yana yardımlar AFAD ve Kızılay tarafından ulaştırılırken, Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konu ele alındı. Toplantıda yapılan sunuma göre, bugüne kadar Afrin bölgesinde büyük bölümü köy olan 106 yerleşim yerine yardım ulaştırıldı. Yardım edilen aile sayısı 8 bin 101 oldu. Yaklaşık 40 bin kişi yardımlardan yararlandı.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre dağıtılan insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, su, kumanya, kek, bisküvi, hijyen seti, sıcak yemek, un, ekmek, battaniye, yatak, giyim-ayakkabı, çocuk bezi, hasta bezi, oyuncak ve çadır yer aldı. Yardım malzemeleri, Afrin şehir merkezinin yanı sıra Afrin’e bağlı belde ve köylerin hemen hemen tamamında dağıtıldı. Sunumda, bölgede okullar ve hastaneler dahil çok sayıda binada tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) bulunduğu tespitine yer verildi. Halkın güvenli bir şekilde yaşadığı yerlere dönmesi için öncelikle tuzaklanan mayın ve EYP’lerin temizleneceği kaydedilen sunumda, EYP’ler temizlendikten sonra yapılacaklar şöyle sıralandı:
- İlk etapta tespit edilen 5 hastane ve 11 sağlık ocağında poliklinik sağlık hizmeti sunulacak. Tespit çalışmalarında ihtiyat ortaya çıkarsa ilave kapasite oluşturulacak.
- 351 okulda yaklaşık 85 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunulacak.
- 70’i kapalı durumda olan 180 cami bakım-onarımın ardından ibadete açılacak.
- İçme suyu verilmesi için Afrin’de bulunan barajda çalışmalar tamamlanacak.
- Alanda bulunduğu değerlendirilen 80 bin hayvan aşılanacak.
- Zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılmasına yönelik çalışma yapılacak.
- Kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili yerel meclislere destek verilecek.
HATAY’A YENİ GÜMRÜK KAPISI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlediği Afrin’e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay’dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Kapının Kumlu İlçesi Hamam Köyü yakınlarında açılması planlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Hatay ziyaretinin ardından bir heyet, bölgeye giderek yapılacak çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulundu. Hamam Köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin’e ulaştığını bildirdi. Kapının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.
İÇME SUYUNU DSİ VERECEK
Afrin ve Azez’e içme suyu sağlayan Meydanki Barajı’nda incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri Adana Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı bir şekilde içme suyunun yeniden bölgeye verilmesi için gerekli çalışmaların başladığını söyledi.
Konuyla ilgili DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: “Kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekâtı’yla teröristlerden temizlediği Suriye’nin Afrin bölgesinde yaşayanlara içme ve sulama suyu sağlayacak olan Meydanki Barajı’nın faaliyete alınabilmesi için Hatay Valiliği koordinasyonunda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Duran Güneş, Sondaj Şube Müdürü Zeki İdem, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü İhsan Çiçek ile 63. Şube (Hatay) Müdür Yardımcısı Bülent Sönmez’in de aralarında bulunduğu teknik heyet, baraj sahasında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Afrin ve Azez’e acil içme suyu sağlanması için çalışmalara başlandı.”
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