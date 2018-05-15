Afrin'de arazi taraması devam ediyor

20 Ocak günü başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile 18 Mart'ta Suriye'nin Afrin ilçesi ile belde ve köyleri TSK tarafından terör örgütlerinden temizlendi.

DHA'nın haberine göre, Sivillerin geri dönüşünün desteklendiği Afrin ve kırsalında, TSK birlikleri tarafından teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışması sürdürülüyor. Afrin'de, arazi taramasını sürdüren Mehmetçik, Kafer Safran bölgesinde yürütülen kontrolde ikisi geriden kurtulma biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı buldu.

TSK birlikleri bölgede gerekli önlemleri aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü imha etti. Mehmetçiğin Afrin ve kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

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