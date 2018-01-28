Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ile kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. Harekat sonrasında birçok ilden çoğu vatandaş askerlik şubelerine başvurarak Afrin bölgesine gitmek istedi.
AFRİN HAREKATI'NA DESTEK İÇİN CİMER'E BAŞVURU
İHA'nın haberine göre, Sakarya ilinde emekli bir Genel Cerrah uzmanı ise, 24 saat uykusuz kalarak ameliyat yapabilecek güçte olduğunu belirterek, Afrin harekatına katkıda bulunmak için CİMER'e başvurdu. Sakaryalı Cerrah Op. Dr. Dursun Bostancı yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanım, daha önce CİMER'den müracaat ettim. Türk Kızılay'ına da yazdım. Genel Cerrahi Uzmanı doktorum. Harp cerrahisi konusunda bilgi sahibiyim. Emekli oldum ama hala 24 saat uykusuz ameliyat yapabilecek güçteyim. Silahlı kuvvetlerimizin Suriye'de yapmış olduğu harekata beden ve mesleki olarak da katkı da bulunmak, destek vermek istiyorum. Doğuda Korucular görevlendiriliyor. Herhangi bir ücret, maddi, siyasi beklentim yoktur. Yol paralarımı ve kişisel olacak masraflarımı da kendim karşılarım. Bu taktirde gönüllülük olacağı kanaatini taşımaktayım."
"TANK ATIŞINI AFRİN'DE GÖREV YAPMAK İSTEYEN DOKTOR İÇİN YAPTILAR"
Afrin'de görev yapmakta olan askerler ise doktorun çağrısına karşılık vermek ve duydukları minnettarlığı göstermek amacı ile bir video çekerek Op. Dr. Bostancı'ya gönderdi. Videoda görev başındaki Mehmetçiğin tank atışını Dr. Bostancı'ya armağan ederek atışı yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Terör mevzilerini top atışına tutan askerler çektikleri videoda, "Sakaryalı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Dursun Bostancı, yapmış olduğunuz şerefli, onurlu ve gurur verici davranıştan dolayı size minnettarız. Bu atış sizin için" diyerek Sakaryalı Cerraha teşekkürlerini iletmiş oldular.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.