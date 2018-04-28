Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu'nda görevli 23 yaşındaki Astsubay Mehmet Can Özkan, izinli olarak geldiği memleketi Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kazada araç içinde bulunan Astsubay Yemliha Kara ise yaralandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığı bilgilere göre kaza, Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi üzerinde yaşandı. Astsubay Mehmet Can Özkan'ın kullandığı otomobil, gece 01.00 sıralarında yoldan çıkarak yakında bulunan dereye uçarak ters döndü. Sürücü Özkan ile yanında bulunan astsubay arkadaşı Yemliha Kara, uzun süre suyun içindeki araçta havasız kaldılar.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri ulaştı. Araç içerisinden çıkarılan Özkan ve Kara, Tarsus'ta bulunan hastanelere sevk edildiler. Durumu ağır olan Mehmet Can Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah 05.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yemliha Kara'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Can Özkan'ın Huzurkent-Bahşiş Mahallesi'nde yaşayan ailesi büyük acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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