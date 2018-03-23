Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Afrin'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen köy araması esnasında tespit edilen bir el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü olarak imha edildiğini açıkladı.

TSK, Afrin Yukarı Korkan köyünde güvenlik güçleri tarafından yapılan köy arama faaliyetinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir adet EYP'nin tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildiğini bildirdi.

4 GRAF FÜZESİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, TSK, Afrin'de gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini, dün yapılan arama çalışmalarında 4 Grad füzesinin daha ele geçirildiğini bildirdi.

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