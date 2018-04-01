TSK ve ÖSO’nun Zeytin Dalı Harekâtı’yla terörden temizlediği Afrin’de siviller evlerine dönmeye başladı. Afrin ve çevresinde esnafın da işyerlerini açmasıyla sokaklar canlandı. Silah ve patlama seslerinin kesildiği bölgede, siviller göl ve nehir kenarlarında huzurun tadını çıkarıyor.

24 SAAT NÖBET

Afrin ve çevresindeki köylere PKK/PYD’li teröristlerin olası sızma ve saldırılarına karşı TSK ve ÖSO askerleri güvenlik noktaları oluşturdu. Köy girişi ve çıkışındaki kritik noktalarda 24 saat nöbet tutan ÖSO unsurları ve jandarma birliği asayişi sağlıyor. Bölgeye gelen tüm araçlar ve eşyalar didik didik aranıyor. Kimlik kontrolü ve üs araması yapıldıktan sonra Afrin ve köylerine giriliyor.

Afrin merkezde asayişi sağlamak üzere ÖSO bünyesindeki 3 kolordudan 150 kişilik asayiş gücü oluşturulacağı öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre yerel kaynaklar, eğitim almış ÖSO asayiş gücünün göreve başladıktan sonra diğer diğer güvenlik güçlerinin Afrin merkezini boşaltacağını bildirdi. Afrin’e hâkim noktalara konuşlanan özel kuvvetler de elleri tetikte bekliyor.

İlçede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcıların temizliği sürerken, halkın içinde PKK/PYD militanlarının olduğu iddia edildi. İstihbarat çalışmaları sonucu her gün onlarca kişi gözaltına alınıp sorgulanıyor. Bazı ailelerin de PKK/PYD’nin eylemlerine karışmış çocuklarını ÖSO’ya teslim ettikleri ifade edildi.

YARDIMLAR SÜRÜYOR

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Afrin’e bağlı belde ve köylerde hasar tespit çalışması da sürüyor. PYD’nin kurduğu fırını ele geçiren Türkmen askerler, halka bedava ekmek dağıtıyor. Raco’nın güneyinde bulunan Dünballi (Dümenli) Köyü’nde açılan fırınla Ömer Uşağı, Mamal Uşağı, Badenli gibi çevre köylerin ekmek ihtiyacı karşılanıyor. TSK ve ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni askerleri de Türkiye’nin gönderdiği yardımları sivil halka dağıtıyor.

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