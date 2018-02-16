Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı’nda Afrin’in kuzeyindeki Bülbül Beldesi’ne bağlı Duraka Köyü’nü 2 gün süren yoğun çatışmalar sonucu terör örgütü PKK/PYD’den temizleyerek kontrol altına aldı. Tankların desteğiyle ilerleyen ÖSO birliklerinin, Şeyh Horoz Dağı ve Sakarya Tepesi arasındaki Bülbül-Azez hattını birleştirmeyi hedeflediği öğrenildi. Bülbül Beldesi’nde PYD’li teröristlere ait bir insansız hava aracının ÖSO’ya bağlı Savaşçılar Tugayı tarafından düşürüldüğü belirtildi.

ÖSO, PKK/PYD’Yİ PÜSKÜRTTÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberi göre Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlu ÖSO ile Minnag’da bulunan PKK/PYD’li teröristler arasında çatışma çıktı. Maranez bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO güçlerine, dün öğle saatlerinde Afrin’den teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya ÖSO askerleri doçka, makineli tüfek ve Kalaşnikoflarla karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası PKK/ PYD’li teröristler püskürtüldü.

Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

RACO KIRSALINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda görev almış deneyimli 100 komando ve ÖSO bünyesindeki Hamza Tümeni askerlerinin Afrin’in batısındaki Raco Beldesi’ne ilerlediği bildirildi. Dün sabah saatlerinde Raco kırsalındaki PYD noktalarına düzenlenen operasyonla Harab Summak, Şerabneli, Kari ve Şadiya köyleri ile Kari Tepesi de ele geçirildi.

Cinderes kırsalındaki Divan ve Şeyh Hadid bölgesindeki En Tahtani köyleri de TSK ile ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Böylece Şeyh Hadid ile Raco arasındaki hat birleşti. 6’sı Afrin’in batısında bulunan 7 köy ile 1 tepe alınmış oldu.

63 NOKTA KONTROL ALTINDA

Cinderes kırsalındaki Deyr Ballut Köyü’nde iş makineleriyle yol açıldığı, Afrin’den İdlib’e koridor çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Cinderes kırsalında da yer yer çatışmalar sürüyor. ÖSO birliklerinin denetimine geçen köylere PKK/PYD’lilerin sızma girişiminde bulunduğu kaydedildi. Afrin harekâtının 27’nci gününde 7 köy ve 1 tepenin alınmasıyla Zeytin Dalı Harekâtı’nda kurtarılan alan sayısı 1’i belde merkezi, 42’si köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 17’si dağtepe olmak üzere 63’e ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı, 43 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşarak, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur” dedi.

İDLİB’DE 6’NCI GÖZLEM NOKTASI TAMAMLANDI

Astana mutabakatı çerçevesinde, Suriye’nin İdlib kentinde 14 gözlem noktası oluşturmayı hedefleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3’ü kuzeydeki Afrin sınırında, 3’ü doğuda Esad güçlerinin bulunduğu Halep’e komşu Ayn İsa çevresinde olmak üzere 6 noktada konuşlanmasını tamamladı. 7’nci gözlem noktasının İdlib kent merkezine yakın Taftanaz Hava Üssü’nde oluşturulması değerlendiriliyor.

İlk olarak Afrin’e yakın bölgede 3 gözlem noktası kuran TSK, İdlib’in doğusundaki gözlem noktalarını da 3’e yükseltti. TSK’dan yapılan açıklamada, Surman kasabasındaki 6’ncı gözlem noktasının dün faaliyete geçtiği belirtildi. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre TSK keşif heyeti, 7’nci gözlem noktasını oluşturmak üzere İdlib kent merkezine yakın Taftanaz Hava Üssü’nde 6-7 Şubat’ta incelemelerde bulundu. Önceki gün, hava üssündeki helikopter hurdalarının temizlenmeye başlandığı belirtildi. TSK noktaya konuşlandığında, ihtiyaç halinde hava gücünü de bölgeye sevk etmesi söz konusu olabilir.

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