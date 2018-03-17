Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezi için operasyonun bu gece sabaha karşı başlaması yönünde hazırlıklar yapıldığı bildirildi.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 57'nci gününde doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştuklarını duyurmuştu.

Hazırlıkları yapılan Afrin ilçe merkezine yönelik operasyonun kuzey - güney eksenli yapılması planlanıyor.

57 günü geride kalan harekat kapsamında 3500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

DÜN 12 STRATEJİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, harekatın 56. gününde Afrin'in Yukarı Meski, Aşağı Meski, Şeyh Bilal, Küçük Meydan, Kurdane, Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan, Kokan ve Darkir köyleri ile stratejik öneme sahip 524, 544 ve 801 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER