Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki operasyonlar, Suriye'nin Afrin bölgesinin batısında bulunan Raco Dağı çevresinde yoğunlaştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın haberine göre, TSK ve ÖSO Raco beldesinin kırsalında bulunan terör örgütü PYD/PKK işgalindeki köylere gece operasyonu düzenledi. Belirlenen terör mevzileri yoğun bombardımana tutulurken kuzeyden ise Raco'ya ilerleyişe devam edildi.

Askerleri birlikler terör örgütü PYD'nin stratejik öneme sahip beldesi Raco hattında Haydar ve Canka köyü ile çevresindeki tepeleri ele geçirdi.

Yoğun çatışmalar sonucu söz konusu bölge teröristlerden temizlendi.

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