TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda, teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği bildirildi.

TSK'nin sosyal medya hesabından bölgeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.

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