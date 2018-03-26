6 kişilik Afrinli bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun ( ÖSO) Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

AA'nın haberine göre, bir süre sonra YPG/ PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama meydana geldi.

Aile, yıkılan evin enkazı altında kalırken, bir kadının cesedini çıkardı, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

TSK VE ÖSO DİĞER AİLE ÜYELERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmaya çalışıyor.

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.

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