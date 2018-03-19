Zeytin Dalı onları da kurtardı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezinde teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda yaklaşık bir ay saklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) 20 Ocak'ta Özgür Suriye Ordusu'nun ( ÖSO) desteğiyle başlattığı harekat kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'de sivillerin, terör örgütünün baskıları sonucu günlerdir yaşadığı tedirginlik yerini huzura bıraktı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle güvenli bölgelere kaçan siviller, ilçe merkezine dönmeye başlarken teröristlerin canlı kalkan olarak kullanmak için gitmelerine izin vermediği siviller de yaralarını sarmaya çalışıyor.
Teröristlerin ilçeden ayrılmadan önce caddelerdeki sivil araçlar başta olmak üzere birçok binaya patlayıcılarla zarar verdiği kentte bu nedenle bazı ev ve binaların kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Terörün acı yüzüyle uzun süre yaşamak zorunda kalan ve harekatın ardından ilçeden ayrılmak için girişimde bulunan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Kürt kökenli 35 kişilik akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolara sığındı.
Yaklaşık bir ay depolarda kalan aileler, Türk askerinin ilçeye girmesiyle büyük sevinç yaşadı.
"BİZ ONLARDAN KORKUYORDUK"
Geçirdikleri acı dolu günleri unutmak isteyen Suriyeliler, bundan sonraki süreçte kendilerini güzel günlerin beklediğine inanıyor.
Sivillerden 38 yaşındaki Heysem Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeyi işgal ettiği dönemde uyguladığı baskıcı tutum nedeniyle insanları canından bezdirdiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; Evlerini bırakmamak için uzun süre bu baskılara sabrettiklerini belirten Alo, operasyonun başlamasının ardından ilçeden defalarca ayrılmak istediklerini ama buna izin verilmediğini dile getirdi.
Yakınlarıyla binanın bodrum katındaki depoya sığınmaya karar verdiklerini kaydeden Heysem Alo, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle akrabalarımla binamızın bodrum katındaki bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk. Zaten bu operasyon başlamadan önce de pek rahat değildik. Yaklaşık bir ay burada kaldık. Hastamız vardı ama hastaneye götüremedik. Çocuklarımız çok korkuyordu, şu anda bile çıkmak istemiyorlar. Allah'a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun.
Zor bir dönem geçirdik ama inşallah bundan sonraki günler çok daha güzel olacak. İnşallah tüm ülke huzura kavuşur."
"ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU"
42 yaşındaki Ranya Muhammed de sığınak olarak kullandıkları depoda geçirdikleri günlerin çok uzun ve zorlu olduğunu dile getirerek, özellikle çocukların korku dolu günlere şahit olduklarını söyledi.
Birbirlerine kenetlenerek bu süreci atlatmaya çalıştıklarını belirten Muhammed, yatalak hasta babasının da kendileriyle saklanmak zorunda kaldığını ve bu süreçte ilaç alamadıklarını kaydetti.
Teröristlerin gittiğini öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını vurgulayan Suriyeli kadın, "Neler yaşadığımızı anlatmak imkansız, bir sürü çocuk var ve onları zapt edemiyorduk. Elimizden sadece dua etmek geliyordu ve biz de onu yapıyorduk. Teröristler Türklerden korkmasa bize burada da rahat vermezlerdi ama kendi dertlerine düştüklerinden bize ulaşamadılar. Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu. Umarım onlar bir daha geri dönmezler." şeklinde konuştu.
Çocuklardan 11 yaşındaki Sena Alo da uzun süre sonra ilk kez bugün dışarı çıktığını ve sokakta oynamayı çok özlediğini anlattı.
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