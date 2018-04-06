Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan 3 YPG/PKK'lı terörist, ifadelerinde yakalandıkları esnada diğer örgüt mensuplarının kendilerine roketatarla saldırdıklarını anlattı.
Cumhuriyet savcısı, Afrin kırsalında yakalanan Suriye uyruklu Mihemed İbrahim (19), Mihemed Şex Hesen (30) ve Süleyman Cemil Kil Xilo'yla (23) ilgili soruşturmayı tamamladı.
Teröristler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede sanıkların, YPG/PKK'ya katılarak silahlı eğitim aldıkları belirtildi.
AA'nın haberine göre; Terör örgütü için silahlı nöbet başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulundukları belirlenen sanıkların savunmalarında bunu açıkça itiraf ettikleri kaydedilen iddianamede, İbrahim, Hesen ve Xilo'nun üzerilerine atılı suçları işledikleri bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince yakalanan terörist Hesen, iddianamedeki ifadesinde 2017 yılında YPG/PKK saflarına katıldığını itiraf etti.
Terör örgütüne zorla katıldığını ileri süren Hesen, ifadesinde şunları anlattı:
"Eve tebliğ geldi. Ben bu emre istinaden YPG/PKK saflarına katıldım. 25 bin Suriye parası vermektedirler. 11 ay askerlik yaptırıp bıraktırırlar. Bizler rütbe kazanmayız, en düşük rütbede askerliğimizi bitirerek serbest kalırız. Halep'te askerliğe başladım, 51 gün eğitim aldım. Sonrasında serbest kaldım. 4 gün izin kullandım, iznimin ardından Kara Baba köyüne geldim. Orası Raco'ya bağlıdır. Ardından Raco'nun diğer bir köyü olan Fırfırke köyüne gittik. Orada asker kaydı alınmaktaydı. Biz de nöbet tutmaktaydık.
21 Ocak'ta sabah saatlerinde Adamanlı köyüne geldik. Bizleri nöbet tutmak için getirdiler. Yaklaşık 14-15 kişiydik. Dördümüz teslim olduk. Arkadaşlarımızdan birisini YPG/PKK'lılar vurdu. Diğerleri kaçtı, bulunduğumuz köydeki sivil halk, bombaların atılmasıyla kaçtılar. 4 günlük iznin ardından teslim olmasam zaten alacaklardı. Bu nedenle teslim oldum."
Suriye'de bildiği mayınlı arazi olmadığını iddia eden Hesen, varsa da komutanlarının kendilerine söylemediğini öne sürdü.
Hesen, aldığı eğitimlerin silah ve spor dışında tarih ve strateji eğitimi olduğunu anlattı.
Terörist Kil Xilo da ifadesinde yakalanmadan 10 ay önce örgüte katıldığını belirtti.
Askerlik adı altında zorla örgüte alındığını ve sözde askerliğin bitiminde kabul ettikleri takdirde ömür boyu terör örgütü YPG/PKK saflarında yer alabileceklerini öne süren Kil Xilo, "Ancak biz kabul etmedik. Sadece askerlik yapıp terhis olacaktık." beyanında bulundu.
"TÜRK ASKERLERİ BİZİ BOMBALAYINCA KAÇTIK"
Mobeta köyünde 45 günlük eğitimin ardından 4 gün izin yaptığını ve sonra Raco'ya gönderildiğini anlatan Kil Xilo, şunları kaydetti:
"Burada yazı işlerine bakardım. 21 Ocak'ta sabah Adamanlı köyüne geldik. Bizleri nöbet tutmak için getirdiler. İlk etapta 5 kişilik grupla buraya geldim, ardından 8 kişi daha geldi. Yaklaşık 13 kişiydik, Adamanlı köyünde bizim ekipten başka YPG/PKK'lı yoktu, komutanlarımız bizi buraya bırakarak gittiler. Bizler köyün içinde bulunan boş bir evde kalmaktaydık. Ev kuruluydu ancak sahibi yoktu. Türk askeri bizi bombalayınca kaçmaya çalıştık. Salah isimli komutanımız kaçarak kurtuldu, üçümüz teslim olduk. Biz teslim olunca diğer YPG/PKK'lılar bize roket attı, arkadaşlarımızdan birisi öldü."
Terörist İbrahim ise 4 ay önce katıldığı YPG'de Sorke köyünün yakınlarındaki Kırmızı Tepe'de görevlendirildiğini ve 21 Ocak'ta da yakalandığını kaydetti.
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