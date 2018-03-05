Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı'nda 45. güne girildi. Harekatın birinci aşaması olan kritik tepeler ele geçirildi. Harekatın 43. günü itibarıyla Raco'da kontrol sağlandı ve harekatta ikinci aşama olan meskun mahal operasyonlarına geçildi. Meskun mahal operasyonlarında görev almak üzere yurdun dört bir yanından Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri Afrin'e gönderildi. Harekatın başından bu yana 7'den 70'e Mehmetçiklere büyük destek var. Kimisi kazak, atkı, bere örüyor, kimisi tatlılar, börekler, dolmalar gönderiyor. Kimi sınıra sıfır noktasında kurbanlar kesiyor. Askerlere, koruculara, polislere moral vermek adına okullarda mektuplar yazılıyor. Mardin Kabala Kayacan Ortaokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Afrin'de görevli Mehmetçiklere ulaştı. Mardin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı özel harekatçılar, kendilerine gönderilen mektuplar için teşekkür videosu çekerek Haberturk.com Whatsap İhbar Hattı'na gönderdi.

Bizim en büyük desteğimiz mektupları gönderen kardeşlerimize teşekkür ederiz diyen JÖH'ler, "Mardin Kabala Kayacan Ortaokulu öğrencileri, mektuplarınız elimize ulaştı. Yaşı küçük, yüreği büyük kardeşlerim, Afrin'den hepinize selamlar." dedi.

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