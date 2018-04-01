Sivas'ta Buğday pazar içerisinde babadan kalma bıçakçılık mesleğini 20 yıldır sürdüren Hüseyin Argut, Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik ve özel harekat polisleri için özel bıçak üretimi yapıyor.



İHA'nın haberine göre, Hüseyin Argut, el işçiliği ile yaptığı bıçaklarda özel malzemeler kullanıyor. Bıçak ustası Hüseyin Argut, "Bıçaklarımızı tamamen askere ve polislerimize uyarlı yapmaya çalışıyoruz. Yani zor doğa koşullarında onlarla beraber çalışacak şekilde olsun diye saplarını lamine dediğimiz özel bir malzeme kullanarak yapıyoruz. Çeliklerini makas çeliği ve Alman grubu çeliklerden yapıyoruz. Bıçaklarımızda onlara hitap eden belli başlı özellikler bulundurmak zorundayız. Bunlardan birincisi saldırma özelliği olduğu için delici bir taşlama ve peşinde oluk ve onların normal koşullarda işlerini görecekleri piramit bir testere ekliyoruz. Bu tasarım tamamen bize ait ve onların talepleri doğrultusunda bir model. Şu anda Afrin'de görev yapan polis ve asker arkadaşlarımıza yolladık. Onlar da kullandılar ve memnun kaldılar. 30-40 civarında da özel üretim bıçak yaptık. Hatta resimleri ile de bize selam gönderdiler. Kullandıkları bıçaklardan memnunlar çünkü biz fabrikasyon bıçak yapmıyoruz. Komple el yapımı olduğu için ince detaylarına girerek, zor doğa koşullarında ne şartlarda kullanacaklarını bildiğimiz için yaptığımız bıçaklardan memnun kaldılar. Sürekli siparişler almaya da devam ediyoruz ve yapmaya devam ediyoruz." dedi.

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