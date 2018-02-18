"Osmaniye'den Mehmetçik'e Gönül Kervanı" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda kişi araçlarıyla Güney Çevre Yolu'nda toplandı. Şükrü Tozluklu, grup adına yaptığı açıklamada, amaçlarının askerlere moral vermek olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Mehmetçik'e Osmaniyelilerin selamlarını ileteceklerini ifade eden Tozluklu, şöyle konuştu:

"Kahraman Mehmetçiğimize destek vermek için buradan Hatay'ın Hassa ilçesine gideceğiz. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki milletimiz dün olduğu gibi bugün de galip çıkacaktır. Kahramanlarımız Afrin'de 7 düvele karşı mücadele veriyor. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve Mehmetçiğimizin de kahramanlığıyla inşallah Afrin'de yeni bir destan yazılmaktadır."

Konuşmanın ardından Türk bayraklarıyla donatılmış yaklaşık 150 araçlık konvoy Hatay'ın Hassa ilçesine hareket etti.

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